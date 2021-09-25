2954 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 150,

город Алматы - 501,

город Шымкент - 42,

Акмолинская область - 202,

Актюбинская область - 238,

Алматинская область - 507,

Атырауская область - 23,

Восточно-Казахстанская область - 213,

Жамбылская область - 109,

Западно-Казахстанская область - 123,

Карагандинская область - 288,

Костанайская область - 75,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 27,

Павлодарская область - 295,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане – 808 300.