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    08:16, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2954 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 150,

    город Алматы - 501,

    город Шымкент - 42,

    Акмолинская область - 202,

    Актюбинская область - 238,

    Алматинская область - 507,

    Атырауская область - 23,

    Восточно-Казахстанская область - 213,

    Жамбылская область - 109,

    Западно-Казахстанская область - 123,

    Карагандинская область - 288,

    Костанайская область - 75,

    Кызылординская область - 45,

    Мангистауская область - 27,

    Павлодарская область - 295,

    Северо-Казахстанская область - 72,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 808 300.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
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