29,5 млн тенге похитил директор колледжа в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ходе анализа соблюдения законности расходования бюджетных средств прокуроры выявили факт хищения директором гуманитарного колледжа денежных средств, предназначенных для выплаты премий работникам.

— Директор колледжа с декабря 2022 года по август 2023 года, издав необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, незаконно присвоил денежные средства в размере 29,5 млн тенге, — сообщили в прокуратуре.

Приговором Бейнеуского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет по п.2) ч.4 ст. 189 УК РК. В доход государства в полном объеме взыскан причиненный ущерб.