РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 28 Май 2024 | GMT +6

    29,5 млн тенге похитил директор колледжа в Мангистауской области

    деньги, тенге, хищение
    Фото: Kazinform

    29,5 млн тенге похитил директор колледжа в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    В ходе анализа соблюдения законности расходования бюджетных средств прокуроры выявили факт хищения директором гуманитарного колледжа денежных средств, предназначенных для выплаты премий работникам.

    — Директор колледжа с декабря 2022 года по август 2023 года, издав необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, незаконно присвоил денежные средства в размере 29,5 млн тенге, — сообщили в прокуратуре.

    Приговором Бейнеуского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет по п.2) ч.4 ст. 189 УК РК. В доход государства в полном объеме взыскан причиненный ущерб.

     

    Теги:
    Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Образование Прокуратура Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!