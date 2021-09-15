08:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6
2930 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2930 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 326,
город Алматы - 612,
город Шымкент - 128,
Акмолинская область - 185,
Актюбинская область - 150,
Алматинская область - 240,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 140,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 88,
Карагандинская область - 340,
Костанайская область - 147,
Кызылординская область - 69,
Мангистауская область - 70,
Павлодарская область - 184,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлено 848318 заболевших.