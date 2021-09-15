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    08:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2930 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2930 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 326,

    город Алматы - 612,

    город Шымкент - 128,

    Акмолинская область - 185,

    Актюбинская область - 150,

    Алматинская область - 240,

    Атырауская область - 93,

    Восточно-Казахстанская область - 140,

    Жамбылская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 88,

    Карагандинская область - 340,

    Костанайская область - 147,

    Кызылординская область - 69,

    Мангистауская область - 70,

    Павлодарская область - 184,

    Северо-Казахстанская область - 78,

    Туркестанская область - 34.

    Всего в стране выявлено 848318 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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