2930 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2930 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 326,

город Алматы - 612,

город Шымкент - 128,

Акмолинская область - 185,

Актюбинская область - 150,

Алматинская область - 240,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 140,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 88,

Карагандинская область - 340,

Костанайская область - 147,

Кызылординская область - 69,

Мангистауская область - 70,

Павлодарская область - 184,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлено 848318 заболевших.



