2921 человек привились от COVID-19 в Атырауской области за сутки
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получил 2 921 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 2 921 местный житель. Среди привившихся: 31 медик, 123 педагога, 127 студентов, 5 сотрудников закрытых учреждений, 3 сотрудника правоохранительных органов, 47 госслужащий, 226 человек с хроническими заболеваниями, 2 359 местных жителя.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 176 209 человек. II компонентом вакцин привито 125 520 местных жителей.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92
Как ранее сообщалось, число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области.
Напомним, по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «красной» зоне.
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