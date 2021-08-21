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2921 человек привились от COVID-19 в Атырауской области за сутки

21 Августа 2021 17:23
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2921 человек привились от COVID-19 в Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получил 2 921 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 2 921 местный житель. Среди привившихся: 31 медик, 123 педагога, 127 студентов, 5 сотрудников закрытых учреждений, 3 сотрудника правоохранительных органов, 47 госслужащий, 226 человек с хроническими заболеваниями, 2 359 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 176 209 человек. II компонентом вакцин привито 125 520 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92

Как ранее сообщалось, число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области.

Напомним, по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «красной» зоне.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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