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292 алматинца нарушили домашний карантин
3 Сентября 2021 19:23
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АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Новый список нарушителей с «красным статусом» опубликовали в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Список нарушителей карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
«292 нарушителя были привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП). «Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода», - говорится в сообщении департамента.
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