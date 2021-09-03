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292 алматинца нарушили домашний карантин

3 Сентября 2021 19:23
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292 алматинца нарушили домашний карантин

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Новый список нарушителей с «красным статусом» опубликовали в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Список нарушителей карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

«292 нарушителя были привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП). «Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода», - говорится в сообщении департамента.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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