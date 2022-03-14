2919 уголовных дел расследуются полицией - Марат Ахметжанов о массовых беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По фактам массовых беспорядков полицией расследуются 2919 уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас полицией расследуются 2919 уголовных дел. На данный момент к уголовной ответственности привлекаются более 1 тысячи лиц. После того, как Глава государства подчеркнул важность учета смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных – 219 освобождены», - сообщил Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

Также по информации главы МВД, сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.