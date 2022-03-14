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    11:27, 14 Март 2022 | GMT +6

    2919 уголовных дел расследуются полицией - Марат Ахметжанов о массовых беспорядках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По фактам массовых беспорядков полицией расследуются 2919 уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас полицией расследуются 2919 уголовных дел. На данный момент к уголовной ответственности привлекаются более 1 тысячи лиц. После того, как Глава государства подчеркнул важность учета смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных – 219 освобождены», - сообщил Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

    Также по информации главы МВД, сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Парламент Борьба с преступностью Алматинская трагедия ЧП-2022 Происшествия Правоохранительные органы Мажилис
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