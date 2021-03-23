291 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2 906 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Из них в стационарах находится – 6 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов, на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.



