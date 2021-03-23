РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:33, 23 Март 2021 | GMT +6

    291 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2 906 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    Из них в стационарах находится – 6 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов, на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!