08:00, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6
2901 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 304
город Алматы - 568
город Шымкент - 96
Акмолинская область - 165
Актюбинская область - 210
Алматинская область - 264
Атырауская область - 98
Восточно-Казахстанская область - 122
Жамбылская область - 68
Западно-Казахстанская область - 97
Карагандинская область - 388
Костанайская область - 131
Кызылординская область - 48
Мангистауская область - 33
Павлодарская область - 202
Северо-Казахстанская область - 67
Туркестанская область - 40
Всего в стране выявлены 857643 заболевших.