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    08:00, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2901 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 304

    город Алматы - 568

    город Шымкент - 96

    Акмолинская область - 165

    Актюбинская область - 210

    Алматинская область - 264

    Атырауская область - 98

    Восточно-Казахстанская область - 122

    Жамбылская область - 68

    Западно-Казахстанская область - 97

    Карагандинская область - 388

    Костанайская область - 131

    Кызылординская область - 48

    Мангистауская область - 33

    Павлодарская область - 202

    Северо-Казахстанская область - 67

    Туркестанская область - 40

    Всего в стране выявлены 857643 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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