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290 субъектов бизнеса работают в рамках проекта Ashyq в Нур-Султане

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Мая 2021, 10:59
290 субъектов бизнеса работают в рамках проекта Ashyq в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько субъектов бизнеса подключились к работе приложения Ashyq в Нур-Султане, рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Алтай Кульгинов в ходе заседания Правительства, в городе продолжается работа мониторинговых групп как в выходные, так и в будние дни. По его данным, с начала года к административной ответственности привлечено 520 объектов на сумму 110 млн тенге, всего судом приостановлена деятельность 36 объектов.

«290 субъектов предпринимательства присоединились к платформе Ashyq. Это фитнес-центры, кинотеатры, театры и другие объекты», - сообщил Алтай Кульгинов.

Ранее аким, доложив о эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил, что на сегодня свыше 114 тысяч человек в Нур-Султане получили первый компонент вакцины от КВИ.


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