290 млн тенге потратили на борьбу с ВИЧ-инфекцией в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в 2019 году на диагностику, профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных выделили 290 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного филиала Фонда медицинского страхования, 64% этой суммы потратили на покупку антиретровирусных препаратов. Эти лекарственные средства задерживают размножение вируса, останавливают разрушение иммунной системы, увеличивают продолжительность жизни и улучшают общее состояние здоровья.

За десять месяцев этого года в регионе зарегистрировали 165 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 124 человека проживают в Петропавловске. Больше всего случаев инфицирования отмечается в возрастной группе 20-49 лет.

«По социальному статусу более половины больных ВИЧ приходится на неработающих. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции в области остается немедицинское внутривенное потребление наркотических средств и психоактивных веществ. Случаев внутрибольничного, гемотрансфузионного, внутриутробного и внутрилагерного заражения ВИЧ не зарегистрировано», - проинформировали в пресс-службе.

Заболевание ВИЧ входит в список приоритетных социально значимых заболеваний. Лечение больных из этой категории осуществляется исключительно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Два года подряд финансирование этой услуги осуществляется за счет Фонда медицинского страхования.

Недавно вопрос распространения ВИЧ-инфекции обсуждали в областном акимате. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев рассказывал, как борются с распространителями наркотиков и психтропов.