290 человек эвакуировали за праздники в пункты обогрева в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За праздничные дни в пункты обогрева Акмолинской области были размещены 290 человек, среди которых 82 ребенка. Об этом на прошедшем брифинге рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выходные дни были объявлены штормовые предупреждения от Казгидромета. Предупреждения подтвердились. Сотрудниками ДЧС области совместно с местными исполнительными органами были подготовлены 268 пунктов обогрева на участках трасс республиканского и областного значений, а также 193 пункта питания для пострадавших людей, оставшихся в снежных заносах», - проинформировал К. Доспаев.

По словам спикера, всего за три дня в регионе было введено ограничение движения по 27 участкам автодорог республиканского значения и 35 участкам автодорог областного значения. Наиболее сложная обстановка сложилась 23 марта, когда вводилось ограничение сразу на 14 участках автодорог республиканского значения и 13 – областного. На данный момент остается ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» и «Жезказган-Петропавловск» и на пяти участках дорог областного значения.

«За эти дни подразделения ДЧС совместно с департаментом полиции, дорожными организациями и местными исполнительными органами были размещены в пункты обогрева 290 человек, среди них и 82 ребенка», - отметил К. Доспаев.

Как добавил спикер, при этом были задействованы пункты обогрева Атбасарского района, куда были эвакуированы 50 человек, из которых 42 ребенка, Астраханского района (17 человек, из них 11 детей), Шортандинского района (7 человек, из них четыре ребенка), Бурабайского района (64 человека), Жаксынского района (19 человек, среди них трое детей), Жаркаинского района (47 человек, из них 10 детей), Ерейментауского района (45 человек, из них трое детей), Аршалынского района (31 человек, из них 9 детей) и Целиноградского района (10 человек).

К примеру, 23 марта спасателями была оказана помощь скорой медицинской помощи, которая везла 25-летнюю роженицу из села Р. Кошкарбаев в МОБ №2 города Нур-Султана.

«В целом благодаря совместным действиям жертв и пострадавших на автодорогах области нет», - резюмировал К. Доспаев.