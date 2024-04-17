29 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Астане

В Астане ведется активная работа по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению к ответственности тех, кто сливает мусор в неположенных местах. В ликвидации стихийных свалок задействованы фронтальные погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. В апреле с несанкционированных точек вывезено почти 29 тысяч тонн мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

К примеру, в районе Нура ликвидировано более 20 точек несанкционированных свалок: улица Е-128, дачное общество Западный, улица Ш. Чокина, 6, шоссе Коргалжын, проспект Улы Дала, улица Айтматова, Уркер, улица Хусейн бен Талал и другие. Было вывезено почти 27 тысяч 300 тонн строительного мусора.

В районе Сарыарка по улице Коктал выявлена несанкционированная мусорная свалка, было вывезено более 600 тонн мусора. В районе Алматы было вывезено свыше тысячи тонн с улиц Калдаякова, Шарбакты.

Фото: акимат Астаны

Вывозить крупногабаритный, строительный виды мусора разрешено только на экополигон столицы, расположенный вдоль шоссе Алаш. За нарушения правил благоустройства предусмотрены административные штрафы по статье 505 КоАП РК. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 МРП, а для предпринимателей от 30 до 100 МРП.

В 2023 году были ликвидированы несанкционированные свалки на 224 участках. Департаментом полиции города за незаконный вывоз мусора, загрязнение мест общего пользования и сброс сточных вод за пределами специально отведенных мест оштрафовано более 30 тысяч правонарушителей.

Фото: акимат Астаны

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

В столице продолжается масштабная экологическая акция, ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий.