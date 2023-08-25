29 современных автобусов получили сельские школы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Накануне нового учебного года в Северо-Казахстанской области презентовали современные автобусы для сельских школ. Глава региона Айдарбек Сапаров вручил ключи от 29 машин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Безопасность детей — первоочередная задача для нас. Новый транспорт позволит сделать подвоз сельских учеников более комфортным и безопасным», — отметил аким области Айдарбек Сапаров.

В автобусах установлены кондиционеры, ограничители скорости и ремни безопасности. Данный транспорт адаптирован для детей с особыми потребностями: есть пандус и кнопка вызова водителя.

По области 143 автобуса перевозят учащихся сельских школ. Работа по улучшению автопарка будет продолжена.

В целом, в сферу образования вливаются значительные средства. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в областном центре построят 4 новых учебных заведения.

В микрорайоне «Береке» идет возведение специальной школы-интерната.

В этом году проводится капитальный ремонт 49 объектов образования. Также 2,2 млрд тенге направлено на укрепление материально-технической базы школ. В школы и сады приобрели предметные кабинеты физики, химии, биологии, робототехники, CTEM-лаборатории, обновили кухонное оборудование и спортивный инвентарь.

Кроме того, направлены средства для обеспечения круглосуточной специализированной охраной учебных заведений.

В новом учебном году бесплатным горячим питанием обеспечат учащихся начальных классов школ и детей социально уязвимых слоев населения, посещающих детские сады.

Помимо вышесказанного, начнется строительство 2 детских садов в микрорайонах «Жас Өркен» и «Береке».