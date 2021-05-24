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29 шымкентцев наказали за ночные прогулки детей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2021, 04:14
29 шымкентцев наказали за ночные прогулки детей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 29 родителей привлечены к ответственности за ночные прогулки детей за пять дней в Абайском районе Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Инспекторы отдела ювенальной полиции управления полиции Абайского района ДП города Шымкента в целях защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся ночью вне жилища без сопровождения родителей, в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры.

Так, в ходе по Абайскому району в отношении 29 граждан применены меры по статье 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».


Безопасность   МВД РК   Шымкент  
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