29 сентября наступает последнее суперлуние 2023 года

Наступившее 29 сентября полнолуние - четвертое по счету в этом году -закрывает цепочку сверхбольших лун 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мы рассказывали о суперлунии этого года, которое состоялось 31 августа.

Суперлунием называют период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле (перигея). Максимально близкое расстояние – меньше 362000 км. Поэтому ночное светило выглядит не только ярко, но и намного больше.

Нынешняя полная Луна носит название Урожайной, так как приходится на время осеннего равноденствия. Издревле считалось, что большая Луна приносит доход, притягивает деньги и благотворно влияет на осенний урожай.

Но Урожайную Луну также называют Огненной или Роковой из-за того, что полнолуние пройдет в созвездии Овна, огненного знака зодиака. Именно в период нахождения в этом созвездии Луна станет полностью круглой и будет больше обычных лун на 14% .

Огненный знак зодиака, в котором произойдёт астрономическое событие, принесёт людям новые возможности, перемены и, конечно же, испытания. Астрологи отмечают, что Огненное полнолуние 29 сентября окажет особо сильное влияние на представителей знаков зодиака Овен, Козерог, Рак и Весы. Несмотря на возможные в ближайшие три дня проблемы и невзгоды, надо пытаться их преодолеть и не опускать руки, тогда полная Урожайная Луна наградит не только новыми возможностями в деловых и финансовых делах.

Кстати, одновременно с земным спутником на ночном небе ночами 28 и 29 сентября особенно ярко будут светить три планеты — Юпитер, Сатурн и Меркурий. По информации астрономов, первые две всё ещё находятся в ретроградности, а вот Меркурий уже повернулся в свою «обычную» сторону.

Наблюдать за огромной Луной можно будет еще несколько дней, вплоть до начала октября. Кстати, врачи говорят, что полнолуние может оказывать негативное влияние на здоровье. У человека может нарушаться ночной сон, повышаться давление, усиливаться тревожность, головная боль и другие неприятные симптомы. Поэтому они рекомендуют гулять на свежем воздухе, особенно вечером перед сном, пить травяные чаи, принимать натуральные седативные средства.