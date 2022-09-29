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29 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
29 Сентября 2022, 08:00
29 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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54 года назад (1968) родился ТУРЕХАНОВ Валихан Амирханович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Родился в Шымкенте. Окончил Шымкентский педагогический институт имени М. Ауэзова; Карагандинский экономический университет.

Трудовая деятельность: преподаватель истории; руководитель отдела центрального аппарата и учебных заведений управления кадров, начальник управления кадров, заместитель руководителя аппарата МИД РК; директор департамента администрации и контроля и департамента СНГ; заместитель начальника департамента экономической политики и торговли аппарата акима Северо-Казахстанской области; директор департамента Центральной Азии МИД РК.

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

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47 лет назад (1975) родился ОМАРОВ Камбар Татибаевич - НАО «ТРК Президента РК», руководитель техническо-производственного комплекса Алматы.

Родился в г. Жанатас Жамбылской области. Окончил Каратауский филиал Казахского политехнического института Жамбылского университета, аспирантуру Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова; обучался в Европе по линии INTOSAI, эксперт-инструктор INTOSAI.

Трудовая деятельность: материальный бухгалтер в ПМК «Кок-Джон» треста «Каратаухимстрой» в г. Жанатас (1993-1995); экономист Жамбылского областного управления по статистике и анализу (1995-1998); преподаватель кафедры «Государственное регулирование экономики» Казахской государственной академии управления (1998-2000); государственный ревизор - консультант, главный эксперт-главный государственный ревизор Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2002-2006); заместитель директора филиала АО «Дочерний банк «Punjab National Bank» в Астане (2006-2008); заместитель заведующего сводно-аналитическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2008-2009); заведующий сводно-аналитическим отделом, заведующий отделом контроля расходов, заведующий отделом контроля субъектов квазигосударственного сектора, заведующий отделом контроля в сфере правопорядка и оборонного комплекса, заведующий отделом государственного контроля Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2009-2015); заведующий отделом кадровой и административной работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2015-2016); заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016); заведующий отделом государственного аудита управления финансами Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2017); руководитель отдела государственного аудита Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2017); управляющий директор - член правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (2017-2018); вице-президент по экономике и финансам ООО «Корпорация Анталия Бронз Кастинг» (2018-2019); партнер/генеральный директор «CSI kapital» консалтинговой компании «CSI групп - Центр стратегических инициатив» (2019-2020); управляющий партнер CSI групп (с 2020 года), руководитель проекта «Трансформация спорта Казахстана», независимый директор, член Совета директоров АО «МИА «Казинформ» (2021-2022).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қаржы сақшысы» II и III степени, «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Абай 175 лет».

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41 год назад (1981) родился НУРСАГАТОВ Нурбол Тулегенович - заместитель акима области Абай.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономист-менеджер (2003); Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.В. Гончарова, инженер (2005).

Трудовая деятельность: главный специалист, руководитель отдела, заместитель директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Астаны (2005-2008); заместитель руководителя управления строительства акимата Астаны (2008-2011); заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК (2011-2012); руководитель управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, управления строительства акимата Алматы, управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана (2014-2019); аким района «Байконур» Нур-Султана (2020-2021); аким района «Алматы» Нур-Султана (2021-2022).

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін», нагрудным знаком «Құрметті құрылысшы» (2016).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.
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