29 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

58 лет назад (1965) родилась ШАУКЕНОВА Зарема Каукеновна - социолог, государственный и общественный деятель.

Родилась в Шымкенте. Окончила Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, психолог (1987).

Трудовая деятельность: психолог, начальник бюро, руководитель социально-психологической службы Карметкомбината (1987-1997); преподаватель кафедры психологии Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова (промышленная психология, психология общения) (1992-1996); преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (социология управления, социология средств массовой информации) (1998-2002); директор Института сравнительных социальных исследовании «ЦЕССИ-Казахстан» (1997-2007); главный редактор журнала «Алеуметтану-Sosiology» (с 2009); декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета (2007-2010); заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2010-2011); директор РГКП «Институт философии, политологии и религиоведения» Министерства образования и науки РК (2011-2017); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2017-2022).

Награждена орденом им. Ахмета Байтурсынова (2015); медалями «10 жыл Астана» (2008), «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» (2016), юбилейной медалью «25-летие КИСИ при Президенте Республики Казахстан» (2018); нагрудными знаками Министерства и образования науки РК «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» (2003) «Ы. Алтынсарин» (2009), «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2014).

55 лет назад (1968) родился ТУРЕХАНОВ Уалихан Амирханович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Родился в Шымкенте. Окончил Шымкентский педагогический институт имени М. Ауэзова; Карагандинский экономический университет.

Трудовая деятельность: преподаватель истории; руководитель отдела центрального аппарата и учебных заведений управления кадров, начальник управления кадров, заместитель руководителя аппарата МИД РК; директор департамента администрации и контроля и департамента СНГ; заместитель начальника департамента экономической политики и торговли аппарата акима Северо-Казахстанской области; директор департамента Центральной Азии МИД РК.

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

49 лет назад (1974) родился ГАДЖИЕВ Гаджи Шапиевич – бизнесмен, президент Федерации NOMAD MMA РК, президент Ассоциации Пенчак Силат РК.

Окончил Институт управления и бизнеса. Институт финансов и права РФ (2003-2009); Казахский университет путей сообщения (2013-2015); Казахский университет путей сообщения, магистратура (2016); Российскую Академию Народного Хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019).

Трудовая деятельность: работал в коммерческой сфере в РК и КНР (1994); управляющий директор ТОО «Компания «Жол Жөндеуші» (2015-2017); председатель наблюдательного совета Концерна «Найза-Курылыс» (2016-2017); генеральный директор ТОО «SA construction group» (с 2017).

Представитель Федерации Кунг-фу России в Азии, член Президиума Высшего Совета Республиканского Союза боевых искусств Казахстана; президент Республиканской Федерации NOMAD MMA Казахстана, Ассоциации Пенчак Силат РК, вице-президент Казахстанской объединенной Федерации смешанного боевого единоборства ММА.

42 года назад (1981) родился НУРСАГАТОВ Нурбол Тулегенович – аким города Семей.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономист-менеджер (2003); Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.В. Гончарова, инженер (2005).

Трудовая деятельность: главный специалист, руководитель отдела, заместитель директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Астаны (2005-2008); заместитель руководителя управления строительства акимата Астаны (2008-2011); заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК (2011-2012); руководитель управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, управления строительства акимата Алматы, управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана (2014-2019); аким района «Байконур» Нур-Султана (2020-2021); аким района «Алматы» Нур-Султана (2021-2022); заместитель акима области Абай (07.2022-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін», нагрудным знаком «Құрметті құрылысшы» (2016).

40 лет назад (1983) родился АМИРТАЕВ Аскар Сапарович - Председатель Правления ОЮЛ «КазАвтоПром».

Выпускник программы «Болашак», окончил университет Уорвик, Великобритания, по специальности «международное корпоративное управление и финансовое регулирование» (LLM) (2010), Юридический институт, г. Алматы (2004).

Трудовая деятельность: главный юрист АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2008-2009); директор юридического департамента АО «Банк «Астана-финанс» (2010-2011); заместитель директора юридического департамента АО «Банк Развития Казахстана» (2011); начальник отдела правового обеспечения АО «КазАгроФинанс» (2012); главный юрист ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2012-2013); директор департамента правового обеспечения АО «НУХ «Байтерек» (2013-2014); управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» (2014-2015); управляющий директор - член Правления АО «Банк Развития Казахстана» (2015-2020).

На занимаемой должности с марта 2020 года.

30 лет назад (1993) родился МАМЕДОВ Бахтияр Гусейнович (Jah Khalib) – рэпер, певец, продюсер.

Родился в Алматы. Учился в музыкальной школе по классу саксофона. Окончил факультет музыкознания и менеджмента Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Работал со многими казахстанскими рэперами, среди которых Introvert, PR’OXY, Santos, Antrax, Hiroshima и другие. Получил широкую известность благодаря социальным сетям, где распространялись его треки. Наиболее популярными стали первые треки «Твои сонные глаза», «SnD», «Сжигая дотла» и «Ты для меня».

В 2015 и 2016 годах входил в список звёзд шоу-бизнеса и спорта журнала «Forbes Kazakhstan». В 2016 году выпустил сольный альбом «Если че, я Баха». В 2017 году со своим менеджером снял клип на композицию «Лейла». В этом же году стал лауреатом Премии Муз-ТВ 2017 в номинации «Прорыв года». В 2018 году в Москве получил «Золотой граммофон» за песню «Медина». В 2019 году выпустил альбом «Выход в свет». В 2020 году - EP «911», в 2021 - альбом «Мудрец» и клип «Искал-нашёл».