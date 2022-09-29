29 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день сердца

По инициативе Всемирной федерации сердца впервые был организован в 1999 году, отмечается ежегодно. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие международные организации. Первоначально этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года за ним была закреплена фиксированная дата - 29 сентября.

Целью введения новой даты является повышение осознания в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициирование всеобъемлющих профилактических мер в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Отмечается ежегодно, был учрежден по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и входит в систему международных дней ООН. Учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2019 года и впервые отмечается в 2020 году. Главная задача этого дня - объединить людей, организации, компании и правительства по всему миру для сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов.

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся I Всемирный курултай казахов, в работе которого приняли участие более 600 делегатов из 30 стран, в том числе из Турции, Ирана, Монголии, США, Китая, Австралии, Германии, Англии. Проведение такого конгресса имело огромное значение для развития самосознания, способствовало восстановлению и подъему культуры и обычаев казахского народа.

В 1994 году на международном соревновании по подводному ориентированию, прошедшем в Польше, сборная команда Казахстана впервые в истории страны стала победительницей и обладательницей золотой медали в общекомандном зачете.

В 2000 году в Семее прошел первый Международный фестиваль поэзии «День Абая». В мероприятии приняли участие известные поэты и писатели Казахстана, России, Турции, Японии, поэтическая молодежь и ученые.

Абай Кунанбаев (1845-1904) является великим поэтом, писателем, общественным деятелем, основоположником современной казахской письменной литературы.

В 2009 году в рамках совместного проекта Общественного фонда «Зерде» и немецкого Фонда имени Фридриха Эберта была издана книга «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов», основанная на документах из архивных фондов Комитета национальной безопасности РК и материалов следственных дел того времени.

Книга ценна тем, что в ней содержатся сведения, которые невозможно найти в других источниках. Теперь исследователи имеют совершенно новые условия для написания основательных трудов по отечественной истории ХХ века.

В 2011 году был выпущен трехдисковый сборник оперных арий в исполнении казахстанских мастеров, имеющий огромное значение для культуры Казахстана.

Издание посвящено рождению и эволюции казахстанской оперы, это своеобразная ретроспектива, отражающая три взаимосвязанных процесса. Материал демонстрирует становление оперы как нового для древней казахской культуры европейского жанра, а также развитие казахстанской композиторской школы и историю оперного театра (Государственный академический театр оперы и балета им. Абая), запечатленную его репертуаром и именами исполнителей - певцов и дирижеров.

В 2011 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал единственным из вузов Казахстана участником программы ООН «Академическое влияние».

«Академическое влияние» - глобальная инициатива ООН, которая объединяет свыше 500 вузов из более 90 стран с целью активной поддержки десяти всемирно признанных принципов, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития, разрешения конфликтов и сохранения мира, межкультурного диалога.

В 2015 году представители АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» приняли участие в крупнейшей в Европе международной выставке-конференции в области геодезии, геоинформатики и землеустройства «InterGeo-2015» в немецком Штутгарте. Казахстанский выставочный стенд, где была представлена продукция и услуги дистанционного зондирования Земли с отечественных космических аппаратов «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2», посетили тысячи участников конференции. Казахстанские специалисты провели переговоры с представителями 50 зарубежных организаций из 30 стран мира.

В 2016 году Аллея звезд на территории киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова пополнилась новыми именами: кинооператора, кинорежиссера, продюсера, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, лауреата независимой премии «Тарлан-2001» («За вклад»), члена Союза кинематографистов СССР Ораза Рымжанова; кинорежиссера, члена Союза кинематографистов СССР Шарипа Бейсембаева; кинорежиссера, заслуженного деятеля Казахстана, члена Союза кинематографистов СССР Канымбека Касымбекова; актера, лауреата Государственной премии Казахской ССР, члена Союза кинематографистов СССР Саги Ашимова. В общей сложности на Аллее представлены имена 30 кинодеятелей.

В 2017 году в румынской Констанце открылось почетное консульство Казахстана, которое своей компетенцией охватывает шесть регионов Румынии - Констанца, Яломица, Кэлэраши, Джурджу, Телеорман и Тулча.

В рамках торжественного мероприятия посол Казахстана в Румынии Даулет Батрашев передал почетному консулу Казахстана Эргину Хаджикалилу патент на осуществление соответствующих полномочий от Республики Казахстан, а также государственную атрибутику для использования в деятельности почетного консульства.

В 2018 году в штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Разработка документа была осуществлена в рамках инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе.

В 2018 году была одобрена Концепция генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В 2018 году набор редких изданий на казахском языке был передан в дар библиотеке Центра казахского языка, истории и культуры при Ереванском государственном университете.

В 2020 году казахстанские ученые разработали технологию получения биосовместимого клея для использования в хирургии и стоматологии.

Ученые сумели воссоздать клейкий материал мидий в лабораторных условиях в форме искусственного белка, воспроизводимого с помощью бактерий. Материал показал высокую клеющую способность (около 3,0 МПа), до 100 раз превосходящую характеристики используемого в практике фибринового хирургического клея. Это первый клейкий материал с реальными перспективами использования в хирургии и стоматологии, который полностью разработан в Казахстане. Примененная технология производства рекомбинантного адгезивного белка является совершенно новой.

В 2020 году вышла в свет энциклопедия Жубана Молдагалиева, которая вобрала в себя богатое духовное наследие поэта, результат всей его творческой жизни.

За полувековую литературную деятельность нашим земляком, поэтом, лауреатом Государственной премии Казахстана, народным писателем Казахстана Жубаном Молдагалиевым были написаны сотни лирических стихов, полтора десятка поэм, среди которых такие знаменитые как «Песнь о Песне», «Мен қазақпын!», «Орлиная степь», «Сель».