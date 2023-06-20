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29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 17:14
29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высшая аудиторская палата РК выработала рекомендации по улучшению эффективности использования государственных ресурсов. Об этом сообщила председатель ВАП Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По всем системным проблемам нами выработано 29 рекомендаций, которые, надеемся, найдут свое отражение в законодательстве. Полагаем, что предлагаемые меры позволят повысить эффективность использования государственных ресурсов и государственного управления в целом. А также на практике реализовать формулу Главы государства «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство», - сказала Наталья Годунова, представляя заключение к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента.

Она также добавила, что главной задачей Высшей аудиторской палаты наряду с установлением финансовых нарушений и неэффективного использования государственных ресурсов, является выявление системных проблем, наличие которых делает это возможным. И совместно с центральными государственными органами поиск путей их решения.

«Ежегодно нами даются рекомендации по совершенствованию различных аспектов государственного планирования. Что-то исполняется сразу, что-то требует институциональных реформ или законодательного регулирования», - добавила Наталья Годунова


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