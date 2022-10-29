29 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

День работников охранных организаций в Казахстане

Официальный профессиональный праздник появился в календаре праздников Казахстана в 2017 году и впервые отмечался 29 октября 2018 года. Его празднуют все служащие специализированных охранных подразделений органов внутренних дел и работники частных охранных организаций.

Всемирный день борьбы с инсультом

Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная организация по борьбе с инсультом и учрежден данный праздник.

Всемирный день псориаза

Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза. Этот день посвящен людям, больным псориазом или псориатическим артритом и направлен на повышение осведомленности населения о данной проблеме.

День республики в Турции

Учрежден в память о провозглашении республики в 1923 году. 23 апреля 1920 года в ходе греко-турецкой войны было организовано Великое национальное собрание Турции, которое провозгласило Турецкую Республику. Однако официального признания Турецкая Республика не получала до 1923 года.

СОБЫТИЯ

В 1949 году был основан Ульбинский металлургический завод (УМЗ) - флагман атомной отрасли Казахстана, располагающий одними из крупнейших в мире производственными мощностями по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций, являющийся монополистом в выпуске бериллиевой и танталовой продукции среди стран СНГ. Завод известен как надежный партнер и поставщик редких металлов и изделий из них. Продукция УМЗ используется в десятках стран Европы, Америки и Азии.

В 1996 году состоялся первый официальный визит Президента Исламской Республики Пакистан Сардара Фарук Ахмед Хан Лсгари в Казахстан, в рамках которого было подписано совместное казахстанско-пакистанское заявление о перспективах двусторонних отношений.

Президент Пакистана охарактеризовал состояние двусторонних отношений и особо отметил, что первое посольство Пакистана в Центральной Азии было открыто в Алматы.

В 1999 году в сквере у здания Академии наук Казахстана в Алматы был установлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Памятник отлит из бронзы на одном из алматинских заводов, установлен на одноименной улице, рядом с фонтаном «Восточный календарь». Авторы проекта - скульптор Анатолий Бичуков, архитекторы Тохтар Ералиев и Анатолий Анчугов.

В 2010 году в Талдыкоргане в рамках реализации президентской программы «Культурное наследие» был открыт памятник Суюнбаю Аронулы.

Суюнбай Аронулы (1815-1898) - казахский акын, непревзойденный мастер айтыса, достойный мастер поэтических состязаний и мастер исполнения героических эпосов родился в Узунагашской волости Верненского уезда Джетысуйской области (ныне - село Суюнбай Жамбылского района Алматинской области). Акын-импровизатор в своих песнях-раздумьях, в сюжетных поэтических дастанах выражал думы и чаяния простолюдина, с большой искренностью воплощал в художественные образы мечты и идеалы родного народа. С наследием Суюнбая знакомы не только в Казахстане, но и в целом в Центральной Азии.

В 2010 году личный архив известного историка, археолога и этнографа академика Алькея Маргулана передала в дар Павлодарскому государственному университету дочь ученого Данель Маргулан. Многие из материалов фонда академика не публиковались, их изучением занялись ученые университета.

В 2013 году в Казахстане была выпущена в обращение серебряная монета «Чемпионат мира по боксу. Алматы-2013» номиналом 100 тенге, посвященная первенству планеты по боксу, которое впервые проводилось в нашей стране, в Алматы с 14 по 26 октября.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тыс. штук.

В 2015 году в Актобе открылась первая в Казахстане видеодиспетчерская служба для слабослышащих граждан. Суть работы новой службы состоит в том, что инвалиды по слуху, не владеющие речью, находясь в любом общественном месте, при возникшей проблеме могут при помощи ноутбука или другого гаджета выйти через Skype на диспетчера, владеющего жестовым языком, и тот разъяснит окружающим его людям, что он хочет.

В 2015 году в Исследовательском институте по охране исторических ценностей в китайской провинции Шаньси, находящегося в исторической колыбели Китая в г. Сиань, между министерствами культуры Республики Казахстан и Китайской Народной Республики подписан меморандум о сотрудничестве в области сохранения, реставрации, консервации памятников истории и культуры.

В 2016 году в Астане в Российском центре науки и культуры состоялась презентация сборника стихов «Муса Джалиль. Избранное», в котором впервые представлены переводы на казахском языке. В уникальное издание вошли 14 произведений из всемирно известного цикла «Моабитская тетрадь» на татарском, русском и казахском языках. Перевод на казахский язык был выполнен членом Союза журналистов Казахстана Муратом Абдрахмановым (1938-2015).

В 2016 году в Уфе в рамках III Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбозат» казахстанский фильм «Кунанбай» Досхана Жолжаксынова удостоен приза имени Амира Абдразакова «За национальный дух».

В 2018 году был создан Казахстанско-румынский инвестиционный Фонд в сфере энергетики, приоритетом которого является реализация энергопроектов, направленных на развитие локального энергетического сектора, а также дальнейшее укрепление позиций КМGI на основном рынке присутствия в Румынии.

В 2020 году в Посольстве Казахстана в Греции состоялось чествование легендарного бомбардира алматинского «Кайрата», звезды казахстанского футбола восьмидесятых Евстафия Пехлеваниди. Ветеран «Кайрата» увековечил свое имя в летописи казахстанского и советского футбола как лучший бомбардир своей команды в истории Высшего дивизиона чемпионата СССР, сумев в 226 матчах за алматинский клуб 69 раз поразить ворота соперников.

Пехлеваниди принадлежит рекорд за самый быстро забитый гол за всю историю проведения матчей в рамках Высшей лиги Советского Союза по футболу. Нападающему потребовалось всего 10 секунд с начала матча на то, чтобы забить гол в ворота действующего чемпиона страны - киевского «Динамо», 3 сентября 1986 г.

В 2020 году во Всемирную сеть резерватов ЮНЕСКО вошли Алматинский и Западно-Алтайский государственные природные заповедники.

На сегодняшний день Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Казахстане насчитывает 12 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии.

В 2021 году в столице открылось новое здание Международной Тюркской академии.

Здание состоит из двух частей. В первой расположились музей и библиотека. А во второй - рабочие кабинеты сотрудников. Сам музей разделен на три части. Первая часть посвящена этнографии тюркского народа, вторая часть - в целом тюркологии, в третьей части будут располагаться сувениры и экспонаты, подаренные академии.