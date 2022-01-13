29 объектов бизнеса пострадали в результате массовых беспорядков в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Палата предпринимателей Жамбылской области проводит консультационно-разъяснительную работу по обращениям бизнеса в связи с введенными ограничениями в режиме ЧС, передает МИА «Казинформ».

По сообщению Палаты предпринимателей Жамбылской области, материальный ущерб от действий погромщиков в результате массовых беспорядков понесли 29 объектов бизнеса из областного центра на сумму 189 миллионов 900 тысяч тенге. Заместитель директора по правовым вопросам РПП Нуралы Ергебаев отметил, что список пострадавших предпринимателей уже представлен в областной акимат и НПП «Атамекен» для внесения в соответствующий реестр.

О тме тим , что Нацпалатой «Атамекен» создан Фонд поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз бірлікте» – «Сила в единстве», куда будут перечисляться средства для тех, чьи объекты были разграблены и разрушены .

«В настоящее время в Жамбылской области обстановка стабилизирована. Однако антитеррористическая операция продолжается, в связи с чем мы должны быть предельно осторожны и соблюдать комендантский час. К предпринимателям просьба не поднимать цены в период действия режима ЧП, а главное – не поддаваться на провокации деструктивных элементов, которые уже немало погромили нашу страну. Призываем всех к восстановлению стабильности и дальнейшему поступательному развитию. Наша сила – в единстве!» , – присоединился к общенациональному призыву Нуралы Ергебаев.

Между тем, за период с 6 по 13 января в правовой блок Палаты предпринимателей поступило 12 обращений по телефону от предпринимателей г.Тараз. Главный вопрос, который волновал бизнес, – это проезд через блокпосты, в частности требуемые для этого документы и имеющиеся возможности для проезда во время комендантского часа, пострадавшие от мародерства, а также по фактам возникновения форс-мажорных обстоятельств. Предприниматели в целом хотели знать, будет ли отсрочено предоставление налоговых отчетов и кредитов за период работы в режиме ЧП.

Также предпринимателей просят звонить в Палату по вопросам ущерба, причиненного о мародерства, а также по фактам возникновения форс-мажорных обстоятельств на контакты 8(7262) 555-903, 8(7262) 555-906, 87013617730, 87015208000.