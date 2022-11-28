29 ноября учащиеся школ и 1, 2 курсов колледжей Абайской области переходят на дистанционку

28 Ноября 2022, 22:47

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Завтра учащиеся школ и 1, 2 курсов колледжей Абайской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ожидается сильный мороз) занятия в 1-11 классах школ первой смены и студентов 1, 2 курса колледжей переводятся на дистанционный формат обучения. Информация публикуется на сайтах отделов образования», - отмечается в сообщении.