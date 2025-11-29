29 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1965) родился ХУДИБАЕВ Нурберген Утебаевич — заместитель акима города Жанаозен Мангистауской области.

Фото: Акимат города Жанаозен

Окончил Туркменский институт народного хозяйства по специальности «экономист»; Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «юрист».

Трудовая деятельность: слесарь 4-го разряда по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, Красноводское городское управление «Центрнефтехимремстрой», Республика Туркменистан (1985); слесарь, машинист, учреждение Красноводской городской ТЭЦ, Республика Туркменистан (1988-1991); государственный налоговый инспектор, Государственная налоговая инспекция по Красноводскому району, Республика Туркменистан (1991-1992); главный налоговый инспектор ревизионного отдела, Государственная налоговая инспекция поселка Бекдаш, Республика Туркменистан (1992-1995); главный контролер-ревизор, отдел Управления Комитета государственного финансового контроля по Мангистауской области по Каракиянскому району (1995-1996); заведующий Каракиянского районного финансового отдела (1996-1999); председатель финансового комитета по Каракиянскому району Мангистауской области (1999-2003); председатель комитета по финансам по городу Жанаозен Мангистауской области (2003-2008); руководитель налогового управления по Тупкараганскому району Мангистауской области (2008-2012).

54 года назад (1971) родился СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович — министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

Фото: eec.eaeunion.org

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-электрик (1994); Казахскую государственную академию управления, экономист (1995).

Трудовая деятельность: ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов РК (1994); начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента по государственным закупкам, заместитель директора департамента казначейства, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002); директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2003-2006); председатель Агентства по статистике РК (2006-2007); вице-министр финансов РК (2007); министр экономики и бюджетного планирования РК (2007-2010); помощник Президента РК (2010-2012); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель Премьер-министра РК — министр финансов Республики Казахстан (2013-2018); аким столицы (2018-2019); заместитель Премьер-министра — министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2022); министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2022-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Награжден юбилейной медалью «Астана 10 жыл» (2008).

47 лет назад (1978) родился МУХАМЕДЖАНОВ Еркин Танатканулы — директор телеканала «Abai TV».

Фото: rtrk.kz

Родился в Наурызымском районе Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (2000).

Трудовая деятельность: внештатный корреспондент Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2000-2001); диктор Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2001-2002); шеф-редактор службы новостей Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2002-2003); редактор-корреспондент Костанайского филиала АО "РТРК "Казахстан"(2003-2003); собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» ТРЦ Астана ДИАП по Костанайской области (2003-2005); редактор-аналитик ДИАП ТРЦ «Астана» АО «РТРК «Казахстан» (2005-2006); шеф-редактор службы новостей ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2006-2007); шеф-редактор службы новостей ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2007-2010); корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2010); специальный корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2010); шеф-редактор отдела выпуска ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2010-2011); корреспондент корреспондентского отдела ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2011-2011); шеф-редактор отдела выпуска ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2011-2012); шеф-редактор программы «Апта.kz» АО «РТРК «Казахстан» (2012-2012); руководитель программы «Апта.kz» АО «РТРК «Казахстан» (2012-2015); директор дирекции информационных программ НТК «Казахстан» АО «РТРК «Казахстан» (2015-2017); директор Костанайского филиала АО «РТРК «Казахстан» (2017-2018); директор НТК «Qazaqstan» АО «РТРК «Казахстан» (2018-2022); заместитель председателя правления АО «РТРК» Казахстан» (2022-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

46 лет назад (1979) родился САПАРБЕКОВ Олжас Сапарбекович — вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан.

Фото: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

Родился в Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.

Трудовая деятельность: работал в структуре НК «Қазақстан Темір Жолы» (2001-2006); занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах (2006-2016); эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен» (2016-2019); заместитель руководителя, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области (2019-2021); заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2021-2023); заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2023); председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (2023-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

43 года назад (1982) родился ОСПАНБЕКОВ Амирбек Канатбекович — руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Окончил Карагандинский юридический институт имени Б. Бейсенова МВД РК, юрист (2004); Университет «Туран-Астана», экономист (2012).

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел Республики Казахстан (2000-2007); помощник депутата Сената Парламента РК (2007-2010); главный консультант отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности (2010-2013); заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы (2013-2019); заведующий отделом кадровой работы и информационной безопасности аппарата Сената РК (2019-2021); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности — с февраля 2022 года.