29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день сострадания

Отмечают ежегодно. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди.

Главная идея — пропаганда образа жизни на основе ахимсы. Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Впервые День сострадания отмечался в 2012 году и был посвящен судьбам животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства. Его празднование прошло в Мумбаи (Индия).

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/32/40) постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

СОБЫТИЯ

В 1985 году открылся Актюбинский областной театр кукол «Алақай», в котором все спектакли играются на двух языках — казахском и русском. С 2001 года коллектив театра «Алақай» — дипломант и лауреат многих международных фестивалей театров кукол. В 2007 году театру присвоен титул «Самый профессиональный театр», в 2008 году он признан «Театром XXI века».

В 2007 году на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Мадриде принято решение о том, что Казахстан займет пост председателя в ОБСЕ в 2010 году.

В 2010 году в столице был выпущен первый номер казахстанской англоязычной газеты The Astana Times, охватывающей все стороны общественной и экономической жизни, рассказывающей о государстве, тем самым способствуя созданию благоприятного имиджа Казахстана.

В 2010 году в Астане был выпущен сборник, посвященный окончательным итогам переписи населения Казахстана 2009 года, в котором опубликованы данные об изменении численности постоянного населения РК по годам проведения переписей, начиная с самой первой — в 1959 году и заканчивая последней — в 2009 году.

В 2011 году в Турции открылся бульвар «Казахстан», расположившийся на перекрестке четырех туристических районов провинции Невшехир. Его протяженность — 8,5 километра.

В 2013 году Астана стала обладателем диплома VI международного смотра городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» городов СНГ в номинации «Город, где хочется жить-2013». Конкурсная комиссия высоко оценила развитие казахстанской столицы по таким критериям, как создание благоприятной экологической среды, комфортных условий проживания горожан, в частности, цветочное оформление городских объектов.

В 2013 году в Гонконге победительницей международного конкурса «Традиции и легенды родного края» стала Арина Кузнецова, учащаяся детской художественной школы № 1 Павлодара. Ее рисунок «Музыка ветров» был отмечен специальной медалью и размещен в итоговом каталоге лучших работ. В Гонконг прислали свои картины 12 тысяч юных авторов из 52 стран мира.

В 2016 году в индийском городе Нью-Дели состоялась Международная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad-2016), по итогам которой национальная сборная Республики Казахстан получила престижную премию LEGO Education Creativity Award за самый креативный и инновационный проект.

В 2017 году в польском городе Румя состоялся Кубок мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями, в котором казахстанка Зарина Примак из Восточно-Казахстанской области заняла 1-е место в абсолютной весовой категории.

Зарина Примак проживает в городе Шар Жарминского района ВКО, является титулованной спортсменкой — мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Казахстана и Азии.

В 2018 году была создана электронная версия иллюстрированного каталога «Антология современного казахского изобразительного искусства» на казахском, английском и русском языках.

Данный проект является государственным имиджевым шагом, продвигающим лучшие достижения казахстанского художественного сообщества, соответствующие высоким критериям.

В 2019 году в Национальном ядерном центре Республики Казахстан был реализован заключительный этап физического пуска первого в мире специализированного реактора «Токамак», предназначенного для испытания функциональных и конструкционных материалов будущей термоядерной энергетики.

Реализация физического пуска реактора является значимым событием и ответственным отчетным этапом, позволяющим дать старт началу работ по выводу установки на полномасштабные проектные параметры работы.

В 2019 году впервые в Казахстане была учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения. Награды удостаиваются работники сферы энергосбережения, а также лица, внесшие большой личный вклад в развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, за выдающиеся разработки в области эффективного использования энергетических ресурсов.

Нагрудной знак «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін» был включен в перечень ведомственных наград 8 ноября в 2019 года, согласно постановлению Правительства РК.

В 2020 году в Таразе открыли уникальный монумент «Biz birgemiz». Композиция выполнена в форме планеты Земля, вокруг которой держатся за руки представители различных профессий — врачи, полицейские, волонтеры, спасатели, военные. Именно они стояли на передовой борьбы с пандемией коронавируса. На вершине монумента находится шанырак, окруженный ласточками, символизирующими мир и согласие.

В 2021 году в обращение были выпущены коллекционные монеты AQQÝ из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналами 200 и 100 тенге, продолжающие серию «Культовые животные — тотемы кочевников». Дизайн монет в этой серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида, изображаемого животного с аллегорической подачей под «сакский звериный стиль».

В 2023 году состоялось торжественное закрытие трудового сезона молодежных и студенческих трудовых отрядов Акмолинской области «Жасыл ел». Реализация национального проекта «Жасыл ел» позволила превратить его в настоящее массовое молодежное движение. В 2023 году в рамках программы «Жасыл ел» отработало более 1200 бойцов по Акмолинской области. «Лучшие бойцы», «Лучшие штабы» XIX трудового сезона «Жасыл ел» были награждены дипломами и товарными сертификатами на 50 тысяч тенге, 50 молодых бойцов награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

В 2024 году главы «Самрук-Қазына» и китайской компании SANY Renewable Energy, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев заложили фундамент завода в специальной экономической зоне «Jibek Joly». Проект в Жамбылской области направлен на локализацию производства компонентов для ветрогенераторов. Здесь будут производить гондолы, ступицы, башни, а также пять ключевых компонентов: основные системы управления, системы преобразователей, водоохлаждающие системы, корпуса гондолы и системы наклона. Для реализации проекта привлечены 114 млн долларов США прямых инвестиций.