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    12:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    29 млрд тенге планируется инвестировать в химическую промышленность РК

    химпром
    Фото: gov.kz

    В текущем году в химической промышленности планируется запустить 14 проектов с объемом инвестиций 29 млрд тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Химическая промышленность (по итогам четырех месяцев текущего года) показала рост на 6%. До конца года рост будет обеспечен за счет выхода на проектную мощность завода по производству полипропилена «KPI» и расширения номенклатуры продукции «КазАзот», — сказал Канат Шарлапаев.

    В текущем году, по словам министра, в химической промышленности планируется запустить 14 проектов с объемом инвестиций 29 млрд тенге, в том числе ключевые — производство сульфата аммония «КазАзот» в Мангистауской области и жидкого азота «TenizEcoService» в Атырауской области.

    — Легкая промышленность увеличилась только на 0,3% из-за снижения производства текстильной и кожевенной продукции. В целях поддержки отрасли установлены приоритетные государственные закупки товаров легкой промышленности сроком на 2 года. Также в этом году ведется работа по использованию отечественного сырья в государственном оборонном заказе и закупках национальных компаний, — отметил Канат Шарлапаев. 

    По данным ведомства, в текущем году планируется реализация 12 инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности с созданием 720 рабочих мест и объемом инвестиций 23,4 млрд тенге. Среди них, в Актюбинской области «KazFeltec» по производству строительных материалов с переработкой шерсти и в Шымкенте заводы «Balabi Textile» по производству носков и «Nappa» по производству обуви.

    Теги:
    Правительство РК Производство Заводы Промышленность Министерство промышленности и строительства
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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