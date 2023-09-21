2,9 млн га земель возвращено государству с начала года в Казахстане

В правительстве под председательством заместителя Премьер-Министра Серика Жумангарина состоялось заседание Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

С начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га (в 2022 году — 5,4 млн га, за истекший период 2023 года — 2,9 млн га земель.

По результатам проверок территориальные подразделения КУЗР внесли 615 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 835,9 тыс. га. Кроме того, 183 материала по 271,5 тыс. га площадей находятся на рассмотрении судебных органов. Нарушители в 797 случаях оштрафованы на общую сумму 156,3 млн тенге, из которых уже взысканы 68%.

После принятия таких мер землепользователи приступили к освоению своих сельхоз наделов, а это 689 тыс. га.