29 мая откроются ТРЦ, рестораны и гостиницы в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области торговые центры, кафе и рестораны планируют открыть 29 мая. Дежурные группы в детских садах намерены открыть 1 июня. Об этом на брифинге в прямом эфире телеканала Saryarqa рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В планах открытие 29 мая кафе и ресторанов, летних террас вместимостью до 30 человек, отелей и гостиниц. В этот же день должны заработать торгово-развлекательные центры, однако детские площадки и кинотеатры, расположенные в них, останутся закрытыми.
Также при снижении роста заболеваемости COVID-19 и стабилизации эпидситуации в целом запланировано в начале июня открытие Темиртау и Ботакары.
Женис Касымбек подчеркнул, что, несмотря на послабления карантинных мер, необходимо строго соблюдать санитарные требования, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.
«Карантин - это пока единственная эффективная мера профилактики коронавирусной инфекции. Самоизоляция при симптомах простуды и оперативный вызов врача, ношение масок, соблюдение социальной дистанции в очереди, в общественном транспорте, во время прогулок - это не только требования санитарного врача, это новые правила современного этикета, которые нужно соблюдать всем членам цивилизованного общества», - сказал он.
Глава региона также отметил, что только при условии снижения роста заболеваемости коронавирусом можно будет рассматривать и дальнейшее послабление карантинных мер.
фото: mail.kz
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