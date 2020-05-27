29 мая начнется новый этап смягчения карантина в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается поэтапное послабление карантинного режима. Новые смягчения начнутся с 29 мая, но усилен контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционных требований, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каким объектам разрешили открыться и на каких условиях, рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa.

«Несмотря на продолжающуюся регистрацию заболевания коронавирусной инфекцией в области, мы подошли к новому этапу смягчения ограничений в социальной и экономической жизни. С 29 мая разрешается деятельность (за исключением Темиртау и посёлка Ботакара) объектов общественного питания, в том числе летних площадок; торговых домов и центров, торгово-развлекательных центров, бизнес-центров; гостиниц, отелей, хостелов; дежурных групп в детских садах», - сообщил главный государственный санитарный врач области.

В ресторанах, кафе и на летних площадках ограничено число клиентов - не больше 30 одновременно. Необходимо строго соблюдать санитарно-дезинфекционный режим и дистанцию между посетителями не менее двух метров. По-прежнему остаются закрытыми точки питания, расположенные в торговых домах, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах и на рынках.

Также пока не дошла очередь до открытия кинотеатров, детских игровых площадок и других развлечений в торговых центрах.

Детские сады в дежурные группы могут принимать не больше 10 человек. Помещение должно иметь отдельный вход и выход. Необходимо обеспечить дистанцию между спальными местами не менее одного метра.

Для объектов, возобновляющих деятельность, снимаются ограничения по времени. Им разрешено вернуться к обычному графику работы.

Нововведение для бизнеса - получение актов готовности на соответствие требованиям главного государственного санитарного врача области. Этот документ даёт пропуск на возобновление работы.

«В регионах области созданы 55 мониторинговых групп для проведения контроля и оценки готовности объектов к возобновлению деятельности. В них вошли специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов, местной полиции, филиалов Палаты предпринимателей «Атамекен». Предварительно необходимо подать уведомление в территориальное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг и получить акт готовности. Это обязательное условие для возобновления деятельности», - пояснил Канат Аскаров.

Мониторинговые группы будут и дальше следить за соблюдением санитарных требований. Нарушителям грозят штрафы и жёсткие меры, вплоть до приостановления деятельности.

Порядок оформления акта готовности прокомментировал руководитель Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.

«Предприниматель должен быть уверен, что выполнил все требования. Лучше предупредить наказания. Заявку на получение акта готовности можно подать через сайт propusk.kz. Эта функция заработает в ближайшее время. Это делает процедуру прозрачнее. Каждый предприниматель в режиме реального времени может отследить, как продвигается его заявка, когда к нему приедет мобильная группа. Объект проверят на соответствие всем нормам и выдадут акт готовности. Основная задача мобильных групп - информационно-разъяснительная работа, профилактика и предупреждение нарушений», - отметил он.

По словам Ернара Кульпеисова, в случае нарушений прав или превышении полномочий предприниматели смогут пожаловаться в мобильные группы, созданные прокуратурой области.

Ранее сообщалось, карантин ослабили в Темиртау и Ботакаре. С 18 мая в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района были усилены ограничительные меры. В районном центре полностью было запрещено движение личного транспорта, приостановлена работа и общественный транспорт.



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