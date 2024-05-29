29 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

54 года назад (1970) родился АУБАКИРОВ Аскар Акимбаевич - директор АО «EuroAsia Construction».

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Московский гидромелиоративный институт специальность «инженер-гидротехник» (1994); Евразийский институт рынка Специальность «экономист» (1999).

Трудовая деятельность: начальник сберегательного отдела Кызылординского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1994-1997); менеджер финансового отдела представительства ННК «Казахойл» г. Атырау (1997); начальник отдела финансового анализа, отдела финансов и экономического анализа ОАО «Эмбамунайгаз» (1997-1998); директор финансовой дирекции ОАО «Эмбамунайгаз» (1998-1999); первый вице-президент ОАО «Эмбамунайгаз», первый вице-президент ОАО «Казахойл-Эмба» (1999-2000); первый вице-президент по экономике ОАО «Узеньмунайгаз» (2000-2001); председатель правления «EuroAsia-Group» (2001-2002); первый вице-президент по экономике ОАО «Эмбамунайгаз» (2002-2004); первый заместитель директора по экономике и финансам ПФ «Эмбамунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2004-2005); заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2005-2008); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация «KazEnergy» (2008-2009); заместитель Генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «РД КазМунайГаз» Общества АО «Каспий нефть» (07.03.2016-07.2017).

На занимаемой должности с ноября 2022 года.

47 лет назад (1976) родился РОМАНОВ Роман Сергеевич - президент АО «Алюминий Казахстана».

Фото: metalmininginfo.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, экономика и менеджмент.

Трудовая деятельность: экономист отдела пруденциального регулирования управления банковского надзора банка, начальника отдела Национального банка РК (1996-2001); консультант отдела, старший консультант отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг филиала международной сети компаний «ПрайсуотерхаусКуперс» (2001-2005); вице-президент по экономике и финансам АО «Казахстанский электролизный завод» (2005-2015); президент АО «Казахстанский электролизный завод» (2015-2018).

На занимаемой должности - с марта 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями Ерен еңбегi үшiн», «ҚазақстанРеспубликасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; знаком «Еңбек даңқы» III ст.