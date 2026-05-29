29 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1970) родился АУБАКИРОВ Аскар Акимбаевич — директор АО «EuroAsia Construction».

Родился в Кызылорде. Окончил Московский гидромелиоративный институт, специальность «Инженер-гидротехник» (1994); Евразийский институт рынка, специальность «Экономист» (1999).

Трудовая деятельность: начальник сберегательного отдела Кызылординского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1994–1997); менеджер финансового отдела представительства ННК «Казахойл» в Атырау (1997); начальник отдела финансового анализа, отдела финансов и экономического анализа ОАО «Эмбамунайгаз» (1997–1998); директор финансовой дирекции ОАО «Эмбамунайгаз» (1998–1999); первый вице-президент ОАО «Эмбамунайгаз», первый вице-президент ОАО «Казахойл-Эмба» (1999–2000); первый вице-президент по экономике ОАО «Узеньмунайгаз» (2000–2001); председатель правления «EuroAsia-Group» (2001–2002); первый вице-президент по экономике ОАО «Эмбамунайгаз» (2002–2004); первый заместитель директора по экономике и финансам ПФ «Эмбамунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2004–2005); заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2005–2008); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация «KazEnergy» (2008–2009); заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «РД КазМунайГаз», общества АО «Каспий нефть» (07.03.2016–07.2017).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

51 год назад (1975) родился КАЙЫРБЕКОВ Абай Серикович — заместитель министра внутренних дел РК — председатель Комитета уголовно-исполнительной системы.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет (1997); Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2002).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный по делам несовершеннолетних отделения уголовного розыска Каркаралинского РОВД (1998); инспектор штаба Каркаралинского РОВД Карагандинской области (1998); следователь следственного отделения Каркаралинского РОВД (1998–2001); следователь следственного отделения Михайловского ОП УВД Караганды (2001–2002); инспектор, старший инспектор службы роты полиции (Астана) полка полиции МВД Республики Казахстан по охране дипломатических представительств (2002–2003); инспектор, старший инспектор отдела комплектования кадров, воспитательной работы и профессиональной подготовки управления организационного обеспечения, воспитательной и кадровой работы РГУССО МВД РК (2003); старший инспектор группы внутренней безопасности РГ УССО МВД РК (2003–2005); старший инспектор управления лицензионной работы и координации охранной деятельности ДГСО МВД РК (2005–2006); старший инспектор по ОП отдела координации охранной деятельности управления государственной службы охраны Комитета административной полиции МВД РК (2006); старший оперуполномоченный организационно-аналитического управления департамента собственной безопасности МВД РК (2006–2007); старший оперуполномоченный по особо важным делам организационно-аналитического управления департамента собственной безопасности МВД РК (2007–2008); старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела служебных проверок управления служебных проверок и следствия ДСБ МВД РК (2008–2011); заместитель начальника управления аналитической работы и внутреннего контроля департамента собственной безопасности МВД РК (2011–2012); заместитель начальника управления расследований департамента собственной безопасности МВД РК (2012–2015); заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан, начальник управления расследований (2015–2021); начальник департамента УИС по Костанайской области (2021–2022); начальник департамента УИС по Алматы (2022–2023); сотрудник ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу (2023); и. о. первого заместителя председателя Комитета УИС (2023–2025); и. о. председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК (2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.

46 лет назад (1980) родилась ТАСЫБАЕВА Алия Анесовна — руководитель департамента юстиции Западно-Казахстанской области.

Родилась в Актобе. Окончила Казахский государственный юридический университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: преподаватель правоведения Актюбинского кооперативного колледжа (2001–2002); главный специалист отдела регистрации юридических лиц управления юстиции Актюбинской области (12.2002–05.2006); работала на различных должностях в частных структурах Актобе (2006–2012); главный специалист РАГС управления юстиции Актобе (2012); заместитель начальника управления юстиции Актобе (2012–2014); руководитель управления юстиции Актобе (2014–2019); заместитель руководителя департамента юстиции Актюбинской области (2019–2020); заместитель директора департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2020–2021).

На занимаемой должности — с апреля 2021 года.

43 года назад (1983) родился КЕНЕСОВ Нурлан Маратулы — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский государственный технический университет (2005, 2007), специальность «Инженер по организации и управлению на транспорте и менеджмент»; Imperial College London, Великобритания, по программе «Болашак» (2009); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2015), магистр социальных наук — государственная политика.

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий; заместитель председателя Инновационного комитета центрального аппарата партии «Нур Отан», заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области; директор департамента стратегического планирования Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016–2019); аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (02.2019–05.2022); директор департамента промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства промышленности и строительства РК, председатель совета директоров АО «УК СЭЗ «Jibek Joly» (2023–2024); директор департамента транспортной политики Министерства транспорта РК (09.2024–09.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.