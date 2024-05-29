29 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. Фактически организация была основана в 1935 году на первом Международном гастроэнтерологическом конгрессе в Брюсселе. Но официальной датой ее основания принято считать 29 мая 1958 года, когда на первом Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе в Вашингтоне был принят устав организации.

Международный день миротворцев ООН

Установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2002 году и впервые отмечался в 2003-м.

Миротворческий контингент ООН состоит из вооруженных континентов государств - членов ООН, которые были выделены согласно уставу ООН. Его основная задача - предотвращение или ликвидация угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий в тех случаях, когда мер политического или экономического характера недостаточно.

СОБЫТИЯ

В 1891 году военное укрепление на двух холмах Ак-Тобе было официально названо городом и переименовано в город Актюбинск. Впоследствии он вошел в состав Тургайской области. 10 марта 1932 года Актюбинск стал центром Актюбинской области. 11 марта 1999 года по Указу Президента Республики Казахстан город Актюбинск стал называться Актобе.

В 1996 году в рамках официального визита Президента Казахстана в Сингапур, прошли переговоры с Премьер-министром Сингапура и старшим министром. Было подписано Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

В 2007 году был подписан закон о взаимопомощи среди стран Шанхайской организации сотрудничества. Этим документом в случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы одной из сторон самостоятельно, предусматриваются условия оказания помощи другой стороне путем направления групп спасателей для эффективной помощи пострадавшему населению.

В 2012 году Республика Казахстан внесла предложение включить айтыс и ремесло изготовления юрты и ее убранства в список культурного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, рус. ЮНЕСКО).

Список культурного наследия ЮНЕСКО наряду с известными творениями мира содержат три историко-культурных экспоната Казахстана. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, каменный комплекс петроглифов Тамгалы в Алматинской области, озера и степи Сарыарки и Северо-Казахстанской области.

В 2013 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялась церемония вручения стипендий международного Фонда южнокорейского сталелитейного комбината ПОСКО (POSCO) им. Дж. Пака. Международный фонд ПОСКО выделяет стипендии лучшим студентам 12 университетов 10 стран Азии. В числе этих вузов и КазНУ им. аль-Фараби.

В 2014 году в Астане во Дворце независимости подписан Договор о создании Евразийского экономического союза, знаменующий собой начало нового этапа развития интеграции на евразийском пространстве. Документ подписали президенты Республики Казахстан - Нурсултан Назарбаев, Российской Федерации - Владимир Путин и Республики Беларусь - Александр Лукашенко.

В 2017 году казахстанские поло команды Astana Polo Club и Almaty Polo Club выиграли на международных турнирах Munich Polo Cup 2017 и Munchin Gold Cup 2017, которые состоялись в Мюнхене (Германия). Команда Astana Polo Club стала обладателем кубка международного турнира Munich Polo Cup 2017, оставив позади лучших спортсменов Голландии, Швейцарии и Германии.

Кубок Munchin Gold Cup выиграла команда Almaty Polo Club, также обыграв сильнейшие команды мира по поло.

В 2017 году в Канаде состоялась официальная презентация книги профессора Университета Манитобы Франка Альбо «Астана: архитектура, мифы, предназначение», вызвавшей неподдельный интерес у канадской общественности.

Первый тираж (4500 экз.) был полностью распродан. Книга получила статус официального бестселлера Канады.

В 2017 году в Азербайджан прибыла казахстанская научная экспедиции «Бабалар ізімен» («По следам предков»), цель которой - отследить и изучить следы миграции казахов и тюрков в мире, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков. Экспедиция организована Международным общественно-благотворительным фондом имени Сагадата Нурмагамбетова.

В 2018 году в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева открылась выставка археологических артефактов от эпохи саков до времен Казахского ханства.

Экспозиция из около 60 предметов была представлена в четырех эпохах: саков, гуннов, тюрков и Казахского ханства. Особую ценность для археологов представляют такие находки как: повозка скифов (VI-III вв. до н.э.), Ата-домбра (VIII-II в. до н.э.), золотая корона Бильге кагана (735 г. н.э.), золотой замок (комплекс Майхан-ул, 770-780 гг. н.э.), золотая пиала (770-780 гг. н.э.) и другие.

В 2020 году на Театральной площади Атырау, перед областным академическим казахским драматическим театром имени Махамбета, были установлены памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и уроженцу Махамбетского района, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину. Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш.

В 2021 году Международный анимационный фестиваль Баиа в Бразилии (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DA BAHIA) присудил награду за лучший саундтрек анимационному фильму «Шыңырау» телеканала Balapan.

«Шыңырау» один из короткометражных фильмов анимационного 2Д проекта «Қоңыр қаз», в котором с помощью анимации отображен сюжет классического музыкального произведения, а также мифологические и фольклорные мотивы, заложенные в основу казахского кюя народным композитором Ыкыласом Дукенулы.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Глава государства ознакомился с ходом посевных работ и провел встречи с аграриями, а также посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.