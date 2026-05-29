29 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. Фактически организация была основана в 1935 году на первом Международном гастроэнтерологическом конгрессе в Брюсселе. Однако официальной датой ее основания принято считать 29 мая 1958 года, когда на первом Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе в Вашингтоне был принят устав организации.

Международный день миротворцев ООН

Установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2002 году и впервые отмечался в 2003 году.

Миротворческий контингент ООН состоит из вооруженных контингентов государств — членов ООН, выделенных в соответствии с уставом ООН. Его основная задача — предотвращение или ликвидация угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий в тех случаях, когда мер политического или экономического характера недостаточно.

СОБЫТИЯ

В 1891 году военное укрепление на двух холмах Ак-Тобе было официально преобразовано в город и переименовано в Актюбинск. Впоследствии он вошел в состав Тургайской области. 10 марта 1932 года Актюбинск стал центром Актюбинской области. С марта 1999 года город Актюбинск носит название Актобе.

В 1996 году во время официального визита Президента Казахстана в Сингапур прошли переговоры с премьер-министром Сингапура и старшим министром. Было подписано Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

В 2007 году был подписан закон о взаимопомощи между странами Шанхайской организации сотрудничества. Документ предусматривает условия оказания помощи в случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые одна из сторон не может ликвидировать самостоятельно, путем направления групп спасателей для оказания помощи пострадавшему населению.

В 2012 году Республика Казахстан внесла предложение включить айтыс, а также ремесло изготовления юрты и ее убранства в список культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В список культурного наследия ЮНЕСКО наряду с известными памятниками мира входят три историко-культурных объекта Казахстана: мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, комплекс петроглифов Тамгалы в Алматинской области, а также озера и степи Сарыарки Северо-Казахстанской области.

В 2013 году в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась церемония вручения стипендий международного фонда южнокорейского сталелитейного комбината POSCO имени Дж. Пака. Международный фонд POSCO выделяет стипендии лучшим студентам 12 университетов из 10 стран Азии. В их числе — КазНУ имени аль-Фараби.

В 2014 году в Астане, во Дворце независимости, был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза, ознаменовавший начало нового этапа интеграции на евразийском пространстве. Документ подписали президенты Казахстана, России и Беларуси.

В 2017 году казахстанские команды Astana Polo Club и Almaty Polo Club одержали победы на международных турнирах Munich Polo Cup 2017 и Munchin Gold Cup 2017, прошедших в Мюнхене (Германия). Команда Astana Polo Club завоевала кубок международного турнира Munich Polo Cup 2017, обойдя спортсменов из Голландии, Швейцарии и Германии.

Кубок Munchin Gold Cup выиграла команда Almaty Polo Club, также обыгравшая сильнейшие команды мира по поло.

В 2017 году в Канаде состоялась официальная презентация книги профессора Университета Манитобы Франка Альбо «Астана: архитектура, мифы, предназначение», вызвавшей большой интерес у канадской общественности.

Первый тираж книги — 4500 экземпляров — был полностью распродан. Издание получило статус официального бестселлера Канады.

В 2017 году в Азербайджан прибыла казахстанская научная экспедиция «Бабалар ізімен» («По следам предков»), целью которой стало изучение следов миграции казахов и тюрков в мире, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков и кипчаков. Экспедиция была организована Международным общественно-благотворительным фондом имени Сагадата Нурмагамбетова.

В 2018 году в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева открылась выставка археологических артефактов от эпохи саков до времен Казахского ханства.

Экспозиция, включавшая около 60 предметов, была представлена в четырех эпохах: саков, гуннов, тюрков и Казахского ханства. Особую ценность представляют такие находки, как повозка скифов (VI—III вв. до н. э.), Ата-домбра (VIII—II вв. до н. э.), золотая корона Бильге-кагана (735 г. н. э.), золотой замок (комплекс Майхан-ул, 770—780 гг. н. э.), золотая пиала (770—780 гг. н. э.) и другие.

В 2020 году на Театральной площади Атырау перед областным академическим казахским драматическим театром имени Махамбета были установлены памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и уроженцу Махамбетского района, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину. Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш.

В 2021 году Международный анимационный фестиваль Баиа в Бразилии (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DA BAHIA) присудил награду за лучший саундтрек анимационному фильму «Шынырау» телеканала Balapan.

«Шынырау» — один из короткометражных фильмов анимационного 2D-проекта «Қоңыр қаз», в котором с помощью анимации отображен сюжет классического музыкального произведения, а также мифологические и фольклорные мотивы, заложенные в основу казахского кюя народным композитором Ыкыласом Дукенулы.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Глава государства ознакомился с ходом посевных работ, провел встречи с аграриями, а также посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития вуза.

В 2024 году в Косшы Акмолинской области был запущен первый в Казахстане высокотехнологичный завод по производству готовых полуфабрикатов. Завод введен в эксплуатацию ТОО «IL-TOV». Проект реализован при поддержке АО «Qazaqstan Investment Corporation». Мощность производственной линии составляет 3346 тонн продукции в год. В качестве сырья предприятие использует продукцию ТОО «Макинская птицефабрика». Реализация проекта позволила создать 90 новых рабочих мест для жителей Косшы.

В 2024 году Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва Правительства 39,9 млрд тенге на строительство и модернизацию медицинских учреждений по Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения». Нацпроект реализуется во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», с целью повышения уровня оказания медицинской помощи сельским жителям. Проект предусматривает строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизацию центральных районных больниц.

В 2025 году в Милане, на съемках популярного итальянского телешоу Lo Show Dei Record, казахстанский спортсмен Сергей Цырульников установил сразу три мировых рекорда, зафиксированных представителями Guinness World Records.

Первый рекорд — разгибание 14 металлических подков (22×8 мм) за 57 секунд с превышением прежнего результата спортсмена из Литвы.

Второй — разрыв 9 резиновых грелок силой дыхания за одну минуту. Предыдущий рекорд принадлежал участнику из США.

Третий — за 60 секунд спортсмен вбил 19 гвоздей в чугунные сковороды голыми руками, опередив французского силача.

В 2025 году казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завоевала золотую медаль чемпионата Азии. Спортсменка выиграла финальный забег на 10 000 метров, преодолев дистанцию за 30:48.44.

В 2025 году в столице Казахстана прошел Международный форум Астана (AIF). Международный форум Астана — крупнейшая площадка Центральноазиатского региона для диалога между высокопоставленными представителями иностранных государств, международных организаций, крупных компаний, деловых и научных кругов по ключевым вопросам мировой повестки — внешней политике, экономике и финансам, безопасности, устойчивому развитию, энергетике и климату.