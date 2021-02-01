29 лошадей казахской породы охраняют общественный порядок в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - За общественным порядком в курортной зоне Бурабай Акмолинской области следят лошади казахской породы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кавалерийский взвод в Бурабайском районе существует, по словам пресс-службы департамента полиции региона, с 2016 года. Сегодня общественный порядок охраняют 29 лошадей казахской породы, каждая из которых прошла сертификацию и обучение.

«На балансе РОВД у нас числится 29 лошадей на 12 сотрудников. За каждым закреплено по две лошади. Патрулирование идет один день на одной лошади, второй – на другой, чтобы лошадки отдыхали. Содержатся они в летнее время на улице, как и в зимнее время днем, а вечером – в специальном теплом помещении на 30 стойл. Ежедневно выпускаем на маршрут», - рассказал Казинформу командир отделения кавалерийского взвода Сергей Шалаев.

Зимой при температуре минус 15-20 градусов продолжительность несения службы конного взвода сокращается до четырех часов. Обучение, кавалерийская подготовка происходят в те дни, когда лошадь не занята на охране порядка — минимум один день в неделю. При понижении температуры до минус 21 градуса служба на лошадях отменяется.

«На сегодня районным отделом полиции разработано десять маршрутов конного патрулирования. Патрулирование осуществляется в частном секторе поселка Бурабай и на поляне Абылай хана. При патрулировании мест массового скопления людей и пресечении правонарушений кавалерия практически незаменима. Мобильные отряды конников легко ориентируются и передвигаются в толпе. Кавалерийский взвод тщательно осматривает периферийные районы, границы района и территории вблизи водоемов», - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.

У каждой лошади свой характер: кто-то спокойный, а кто-то любит порезвиться. По словам С. Шалаева, за каждой лошадью осуществляется специальный уход: моют, вычесывают гривы и даже используют сушилку.

«Есть места, где машина не пройдет, а на лошади это возможно. К примеру, тяжело заехать в лес на автомашине. А у нас в Бурабае в большинстве своем прибрежная зона, леса, горы. Мы можем подъехать к отдыхающим туристам и объяснить, чтобы не жгли костры и далеко не заплывали. В этом плане лошади незаменимы. На лошадях проще и догнать преступников и правонарушителей, если они пытаются скрыться, к примеру, в лесу. Там, где не проедет машина, проскачет лошадь с всадником», - добавляет С. Шалаев.

Каждый день новые задержания и истории. Только с начала текущего года подразделением конной полиции раскрыто по горячим следам более десяти преступлений, а за различные административные правонарушения в общественных местах привлечено к ответственности около 30 граждан.









Фото пресс-службы департамента полиции Акмолинской области



