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    05:15, 20 Март 2021 | GMT +6

    29 лиц понесли уголовную ответственность за неуплату алиментов в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 29 уголовных дел завершено в Карагандинской области по неуплате алиментов. Из них 7 злостных неплательщиков были осуждены, а остальные выплатили более 20 миллионов тенге задолжности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В феврале этого года приговором суда к одному году ограничения свободы с привлечением к принудительному труду был осужден житель Караганды. Он, имея неофициальный доход, на протяжении нескольких лет накопил долг по алиментам на сумму около 1 миллиона тенге.

    «Всего на сегодня завершено 29 уголовных дел по фактам неуплаты алиментов, по которым осуждены 7 лиц, а по 22 должники выплатили свыше 20 миллионов тенге и достигли примирения с потерпевшими», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

    В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, органами прокуратуры области будет и далее продолжена совместная работа с Палатой судебных исполнителей и Департаментом полиции, направленная на борьбу с нерадивыми должниками по алиментам.

    Также прокуроры напомнили, что уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка более трех месяцев влечет ответственность в виде лишения свободы до двух лет согласно статье 139 Уголовного кодекса.


    Теги:
    Закон и право Карагандинская область Суды Правоохранительные органы
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