29 лиц понесли уголовную ответственность за неуплату алиментов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 29 уголовных дел завершено в Карагандинской области по неуплате алиментов. Из них 7 злостных неплательщиков были осуждены, а остальные выплатили более 20 миллионов тенге задолжности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В феврале этого года приговором суда к одному году ограничения свободы с привлечением к принудительному труду был осужден житель Караганды. Он, имея неофициальный доход, на протяжении нескольких лет накопил долг по алиментам на сумму около 1 миллиона тенге.

«Всего на сегодня завершено 29 уголовных дел по фактам неуплаты алиментов, по которым осуждены 7 лиц, а по 22 должники выплатили свыше 20 миллионов тенге и достигли примирения с потерпевшими», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, органами прокуратуры области будет и далее продолжена совместная работа с Палатой судебных исполнителей и Департаментом полиции, направленная на борьбу с нерадивыми должниками по алиментам.

Также прокуроры напомнили, что уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка более трех месяцев влечет ответственность в виде лишения свободы до двух лет согласно статье 139 Уголовного кодекса.