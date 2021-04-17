29-летнюю девушку задержали за кражу велосипеда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в столице задержана 29-летняя девушка, подозреваемая в краже велосипеда. Об этом сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе расследования установлено, что подозреваемая в обеденное время, проходя по улице Сембинова, заметила около поликлиники припаркованный велосипед и, не раздумывая, сев на него, поехала. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, женщина дала признательные показания. Велосипед марки «Альтаир» изъят и возвращен владельцу. Проводится проверка причастности задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - говорится в сообщении ДП столицы.

«С наступлением тепла, многие горожане пересаживаются на двухколесный транспорт. Этим пользуются злоумышленники, совершая кражи из общедоступных мест», - отмечают в полиции.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять велосипеды без присмотра, чтобы не сделать их приманкой, обязательно используйте качественные противоугонные велозамки. В качестве стоянок отдавайте предпочтение хорошо просматриваемым местам, находящимся в поле зрения камер видеонаблюдения.

«Если вы заметили лиц, вызывающих подозрение, просим сообщить в полицию или через мобильное приложение «102», - обратились в ДП к гражданам.