29 лет назад Казахстан стал членом Организации Объединенных Наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 марта 1992 года является значимой вехой в истории Казахстана, ознаменовавшей собой признание независимости нашей страны мировым сообществом. 29 лет назад Казахстан стал 168-м государством-членом Организации Объединенных Наций. Созданная в 1945 году, по прошествии 76 лет она и сегодня остается незаменимой в качестве единственной универсальной глобальной организации и продолжает служить интересам и насущным потребностям всего человечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

На протяжении всей своей независимости Казахстан плодотворно взаимодействует с системой ООН и демонстрирует свою полную приверженность целям и принципам Устава Организации. Налаживанию эффективного сотрудничества с ООН способствовали многочисленные контакты на высшем уровне. Начиная с 1992 года, Президент Республики Казахстан 11 раз посещал с визитами штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке, 9 раз выступив на общеполитических дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Генеральные секретари ООН Кофи Аннан, Пан Ги Мун и Антониу Гутерриш неоднократно посещали нашу страну с официальными визитами. В 2011-2013 годах Президент РК Касым-Жомарт Токаев занимал пост Заместителя Генерального секретаря ООН – Генерального директора Отделения ООН в городе Женеве.

Среди основных международных инициатив Казахстана, выдвинутых с высокой трибуны ООН в разные годы Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым, – созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, создание Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, объявление 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний, создать Международное агентство по биологической безопасности и многие другие.

Кульминацией нашего членства в Организации стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов – первым в Центральной Азии. Членство в главном органе по обеспечению мира и безопасности позволило Казахстану укрепить в международном сообществе своё реноме активного и ответственного партнёра.

Взаимодействие Казахстана с ООН не ограничивается глобальным и региональным уровнем, но и весьма интенсивно развивается в нашей стране. Сотрудничество Правительства РК с ООН осуществляется в рамках Рамочной программы сотрудничества в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы. Она включает в себя работу по трем направлениям: человеческое развитие и равное участие; эффективные институты, права человека и гендерное равенство; устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие.

В настоящее время в Казахстане Организация представлена 23 структурами системы ООН.

1 мая 2019 года с участием Президента РК в городе Алматы открыто новое здание международных организаций, в стенах которого разместилось 16 организаций системы ООН.