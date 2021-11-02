29 КСК наказали за нарушение правил благоустройства в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За нарушение правил благоустройства на сумму около 430 тысяч тенге к ответственности привлечены 29 КСК. Об этом рассказал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Байконырского района города Нур-Султана Кайрат Туляпов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории столичного района Байконыр всего расположено 119 КСК, которые обслуживают 446 жилых дома. Из числа руководящего состава УП района Байконыр за КСК закреплены 39 сотрудников. Регулярное проведение встреч дает возможность гражданам перейти на личный контакт с полицией, это возможность налаживания эффективного взаимодействия с обслуживающими организациями, населением. Немаловажными остаются вопросы несоблюдения КСК правил благоустройства, о чем свидетельствуют продолжающиеся факты нарушений с их стороны», - отметил Кайрат Туляпов на брифинге.

Так, за несвоевременную и ненадлежащую уборку прилегающей и закрепленной территории обслуживаемых домов от твердо-бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора, ненадлежащие содержание фасадов домов (сломанные плитки, разбитые стекла, не очищенные от объявлений входные двери), отсутствие досок объявлений, урн и их переполнение привлечено с начало года 29 КСК на сумму 429 210 тенге.



