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29 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Артем Волков
29 Июня 2023, 08:00
29 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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65 лет назад (1958) родился ОЛЖАЙ Кайнар Калиакпарулы - писатель, лауреат премии конфедерации журналистов СНГ, обладатель гранта Президента Республики Казахстан; заслуженный деятель Республики Казахстан.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби), факультет журналистики (1981).

Трудовая деятельность: корректор, корреспондент, старший корреспондент, собкор по Центральному Казахстану газеты «Лениншіл жас» (совр. «Жас алаш»); корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» (совр. «Егемен Қазақстан») (1988-1993); заместитель редактора газеты «Атамұра», главный редактор газеты «Бірлік», заместитель редактора газеты «Түркістан» (1993-1997); комментатор, заместитель дирекции отдела новостей, главный продюсер и директор телеканала «Хабар-2» (1997-2006); генеральный продюсер АО «Агентство «Хабар», заместитель председателя правления по творчеству, генеральный директор НТК «Қазақстан» (2006-2011); директор дирекции по развитию регионального вещания АО «РТРК «Қазақстан» по регионам (2011-2013); заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» по производству (2013-2016); главный редактор дирекции эфирной политики АО «РТРК «Қазақстан» (с 2016 года); главный редактор НТК «Qazaqstan».

Является автором таких программ, как «Мың бір мақал», «Деген екен», «Солай болған», «Тіл», «Сөзмерген», «Ілік септігі», «Келбет» и историко-документального телефильма «Бірінші», состоящего из 15 серий. В 1994 году вышла книга «Президент пырағы», в 2007 году - «Қара нары қазақтың», в 2008-м - «Атамыз - Аласанбай», в 2010-м - «Қанат байлаған қазақ».

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46 лет назад (1977) родился МАЛАХОВ Владимир Михайлович - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

Родился в г. Кокшетау Акмолинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1998); Атырауский университет нефти и газа, экономика.

Трудовая деятельность: прокурор департамента Генеральной прокуратуры РК (2002-2005); начальник управления прокуратуры г. Астаны (2005-2009); прокурор района «Сарыарка» г. Астаны, прокурор департамента Генеральной прокуратуры РК (2009-2012); заместитель начальника департамента Республиканской гвардии (2012-2013); заместитель прокурора г. Атырау (2013-2016); специализированный природоохранный прокурор Атырауской области (2016-2017); заместитель прокурора Акмолинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

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37 лет назад (1986) родился ЖЫЛТЫРГУЗОВ Азамат Кайратович - казахстанский оперный певец (баритон); заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Талдыкоргане. Окончил Казахскую национальную академию музыки (2009), оперный певец, концертный исполнитель.

Трудовая деятельность: с 2006 года - солист Государственной филармонии г. Астаны; с 2007 года - солист оперы Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой; заведующий кафедрой «Вокального искусства и хорового дирижирования» Казахского национального университета искусств.

Исполняемые оперные роли (партии): Онегин (П.И. Чайковский, «Евгений Онегин»), Роберто (П.И. Чайковский, «Иоланта»), Жермон (Дж. Верди, «Травиата»). Гастролировал с концертами в России, Беларуси, Китае, Японии, Польше, Южной Корее, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Швейцарии, Австрии, США, Монголии. Лауреат 1-й премии IX Международного конкурса «Шабыт» (г. Астана, 2006), 1-й премии XXIII международного конкурса «Молодые таланты» (г. Сан-Бартоломео, 2008), 2-й премии VII Международного конкурса исполнителей им. Н. Сабитова (г. Уфа, 2008), 4-й премии VI Международного конкурса вокалистов им. Мирьям Хелин (г. Хельсинки, 2009), диплома за исполнение арии Онегина из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» на I Международном конкурсе Ф. Шаляпина «Голоса над Плесом» (г. Плес, 2010), гран-при и специального приза Марьямгуль Тулегеновой на IV Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой (г. Алматы, 2010). Обладатель золотой медали IV Международных дельфийских игр государств-участников СНГ (г. Астана, 2006), специального приза Польской академии музыки на VI Международном конкурсе вокалистов им. С. Монюшко (г. Варшава, 2007), диплома и приза «Начало» I Международного конкурса баритонов им. П.Г. Лисициана (г. Москва, 2008), гран-при и специального приза акима г. Астаны на I Международном конкурсе им. Н. Тлендиева (г. Астана, 2008).


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