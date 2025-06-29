29 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1958) родился ОЛЖАЙ Кайнар Калиакпарулы – писатель, лауреат премии конфедерации журналистов СНГ, обладатель гранта Президента Республики Казахстан; заслуженный деятель Республики Казахстан.

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Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби), факультет журналистики (1981).

Трудовая деятельность: корректор, корреспондент, старший корреспондент, собкор по Центральному Казахстану газеты «Лениншіл жас» (совр. «Жас алаш»); корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» (совр. «Егемен Қазақстан») (1988-1993); заместитель редактора газеты «Атамұра», главный редактор газеты «Бірлік», заместитель редактора газеты «Түркістан» (1993-1997); комментатор, заместитель дирекции отдела новостей, главный продюсер и директор телеканала «Хабар-2» (1997-2006); генеральный продюсер АО «Агентство «Хабар», заместитель председателя правления по творчеству, генеральный директор НТК «Қазақстан» (2006-2011); директор дирекции по развитию регионального вещания АО «РТРК «Қазақстан» по регионам (2011-2013); заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» по производству (2013-2016); главный редактор дирекции эфирной политики АО «РТРК «Қазақстан» (с 2016 года); главный редактор НТК «Qazaqstan».

Автор программ «Мың бір мақал», «Деген екен», «Солай болған», «Тіл», «Сөзмерген», «Ілік септігі», «Келбет», историко-документального телефильма «Бірінші», состоящего из 15 серий. В 1994 году вышла книга «Президент пырағы», в 2007 году - «Қара нары қазақтың», в 2008-м - «Атамыз - Аласанбай», в 2010-м - «Қанат байлаған қазақ».

53 года назад (1972) родился ТОКУШЕВ Артур Калиакпарович – начальник Академии Национальной гвардии РК.

Фото: kazpravda.kz

Родился в г. Санкт-Петербург (РФ). Окончил Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, педагогика и методика воспитательной работы (1993); Военная академия Вооруженных Сил РК, командно-штабная оперативно-тактическая (2001); Национальный университет обороны, управление оперативно-стратегического уровня (2022).

Трудовая деятельность: заместитель командира патрульный роты, начальник штаба – заместитель командира воинской части (1993-2003); командир воинских частей 5513, 7552, 6654 (2003-2012); старший преподаватель кафедры оперативного искусства и тактики Национального Университета Обороны (2012-2013); заместитель начальника главного оперативного управления Главного штаба Главного командования ВВ МВД РК (2013-2014); первый заместитель начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии (2014-2020).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

46 лет назад (1979) родился ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Сергеевич – владелец АО «Qarmet», председатель совета директоров АО «Группа компаний «Allur Group».

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Родился в г. Алматы.

Окончил Высшую школу права «Адилет», «Юриспруденция».

Трудовая должность: основатель и акционер компании AllurAuto (2003); председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» (2015); председатель совета директоров АО «АгромашХолдинг KZ» (2017); владелец АО «Qarmet» (2023); открыл совместное предприятие с ПАО «Татнефть - Tengri Tyres» по производству летних шин Attar (2024).

На занимаемой должности - с декабря 2023 года.

39 лет назад (1986) родился ЖЫЛТЫРГУЗОВ Азамат Кайратович – казахстанский оперный певец (баритон); заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: fnn.kz

Родился в г. Талдыкоргане. Окончил Казахскую национальную академию музыки (2009), оперный певец, концертный исполнитель.

Трудовая деятельность: солист Государственной филармонии г. Астаны (2006); солист оперы Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой (2007); заведующий кафедрой «Вокального искусства и хорового дирижирования» Казахского национального университета искусств.

Исполняемые оперные роли (партии): Онегин (П.И. Чайковский, «Евгений Онегин»), Роберто (П.И. Чайковский, «Иоланта»), Жермон (Дж. Верди, «Травиата»).

Лауреат 1-й премии IX Международного конкурса «Шабыт» (г. Астана, 2006), 1-й премии XXIII международного конкурса «Молодые таланты» (г. Сан-Бартоломео, 2008), 2-й премии VII Международного конкурса исполнителей им. Н. Сабитова (г. Уфа, 2008), 4-й премии VI Международного конкурса вокалистов им. Мирьям Хелин (г. Хельсинки, 2009), диплома за исполнение арии Онегина из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» на I Международном конкурсе Ф. Шаляпина «Голоса над Плесом» (г. Плес, 2010), гран-при и специального приза Марьямгуль Тулегеновой на IV Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой (г. Алматы, 2010).