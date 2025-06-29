29 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день тропиков
Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, чтобы повысить на всех уровнях осведомленность об особых трудностях, с которыми сталкиваются тропические районы, и далеко идущих последствиях проблем, затрагивающих эту зону мира. Кроме того, он призван подчеркнуть важную роль, которую тропические страны сыграют в достижении целей и области устойчивого развития.
СОБЫТИЯ
В 1932 году коллегией Наркомтяжпрома СССР принято постановление о строительстве Прибалхашского медеплавильного комбината. Местом расположения основных производственных сооружений и города утвержден берег бухты Бертыс.
В 1964 году в Казахстане было завершено строительство железной дороги направлением Макат – Актау. Оно велось с двух направлений: со стороны станции Макат – строительно-монтажным поездом СМП-137, а со стороны Шевченко – строительной передвижной механизированной колонной СПМК-66. Стыковка двух участков дороги состоялась у станции Сайотес. Здесь в торжественной обстановке забили «серебряный» костыль.
В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам, Республикой Казахстан и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка, Республикой Казахстан и Гвинейской Республикой.
Социалистическая Республика Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии. Занимает ряд прибрежных островов (крупнейший – Фукуок в Сиамском заливе). Площадь – 331,2 тыс. км2. Столица – г. Ханой. Официальный язык – вьетнамский. Денежная единица – донг. Глава государства – президент, избирается парламентом из числа депутатов на 5 лет. Ответственен перед парламентом и подотчётен ему.
Шри-Ланка – государство в Южной Азии, расположено на одноименном острове и прилегающих более мелких островах в Индийском океане, к юго-востоку от Индии. Площадь – 65,6 тыс. км2. Столица – г. Шри-Джаяварденепура-Котте. Официальные языки – сингальский и тамильский. Денежная единица – шри-ланкийская рупия. Глава государства и правительства – президент, избираемый на 6 лет всеобщим прямым голосованием (с правом одного переизбрания). Президент является Верховным главнокомандующим.
Гвинейская Республика – государство в Западной Африке. Площадь – 245,9 тыс. км2. Столица – г. Конакри. Официальный язык – французский. Денежная единица – гвинейский франк. Глава государства – президент, срок президентского мандата 7 лет (количество переизбраний не ограничено).
В 1998 году в Таразском государственном университете был установлен бюст известного поэта, историка, философа Мухаммада Хайдара Дулати.
Мирза Мухаммад Хайдар Дулат (1499-1551) – автор ряда исторических трудов XVI века, государственный деятель и военачальник средневекового государства Мамлакат-и Моголийе.
В 2001 году была создана Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Астана – новый город». Территория СЭЗ является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. Территория СЭЗ составляет 7 634,71 га и включает в себя новый административно-деловой центр столицы площадью 6 531,1 га и новые промышленные зоны в городе Астане – индустриальный парк № 1 площадью 598,1 га, индустриальный парк № 2 площадью 433,1 га и городская легкорельсовая линия площадью 72,41 га.
В 2009 году в основание соборной мечети Астаны «Хазрет Султан» была заложена памятная капсула. Для строительства знакового религиозного сооружения был выбран участок площадью 7,42 га на правом берегу реки Есиль в северо-восточной части градостроительного ансамбля, включающего Дворец мира и согласия, Дворец независимости, Дворец творчества и Музей археологии и этнографии с монументом «Қазақ елі», в одной из приоритетных градостроительных зон столицы.
В 2010 году в Мангистауской области в порту Баутино был запущен единственный в республике судоремонтный завод, который предназначен для ремонта судов длиной 60 м, шириной 16 м, весом до 600 тонн. Новый судоремонтный завод в Баутино – крупная база по оказанию текущих, междурейсовых, технических услуг морским судам. Стоимость проекта – более 2,5 млрд тенге.
В 2011 году в Казахстане была выпущена памятная банкнота номинальной стоимостью 1000 тенге, посвященная председательству нашей страны в Организации «Исламская конференция». На лицевой стороне банкноты размещены логотип Организации «Исламская конференция» и купол мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, расположенного в Казахстане – в городе Туркестане. На оборотной стороне изображен общий вид мавзолея.
На памятной банкноте впервые в мире применены новейшие защитные элементы. Голова изображенного барса выполнена по технологии пиксельного водяного знака, ранее нигде не использовавшегося.
В 2018 году в Жарминском районе Восточного Казахстана был установлен памятник домбре. Высота памятника – 7 метров, длина – 3 метра. Автором памятника является молодой скульптор Нурбол Калиев.
Памятник стал местом возвеличивания национального наследия, пропаганды силы искусства.
В 2018 году в Женеве (Швейцария) состоялось подписание Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества. Научное сотрудничество Казахстана в рамках CERN имеет большое значение для поддержания положительного имиджа нашей страны в мировом сообществе, что повлияет на развитие научного и инновационного потенциала страны.
Международное соглашение о сотрудничестве подписано с целью укрепления имеющегося сотрудничества и создания базы для обеспечения возможности участия для ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.
В 2021 году в Национальном музее Республики Казахстан открылся зал «Нематериальное культурное наследие», экспозиция которого состоит из 8 разделов, где представлены элементы нематериального культурного наследия казахского народа, в том числе зона ремесленников и аудиозона. Музейную экспозицию можно считать одной из форм сохранения и презентации нематериального культурного наследия в рамках списка ЮНЕСКО.
В 2021 году в Доме литературы г. Осло впервые были представлены «Слова назидания» и избранная поэзия Абая Кунанбаева на норвежском языке («Abais dikt og visdomsord»).
Труды Абая на норвежский язык перевела таджикско-норвежский писатель и литературовед Лютфия Бобойорова. Книга выпущена издательством «Sirkel Forlag», главный редактор – норвежский ученый и издатель Осхильд Кюлос, которая также написала биографическую главу об Абае.
Книга издана тиражом 1500 экземпляров и распространена в норвежских библиотеках и книжных магазинах, а также размещена на цифровых платформах. Записана аудиоверсия. Издание также было представлено на Лондонской книжной ярмарке.
В 2023 году Глава государства встретился с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Президент отметил, что визит главы МИД Люксембурга открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что продуктивно и содержательно провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В 2023 году в Астане состоялся республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней партии Amanat. На мероприятии Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о мерах, которые правительство принимает для повышения доходов граждан, строительства и модернизации инфраструктуры. В частности, в 2023 году при уточнении республиканского бюджета на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления дополнительно выделили 2,2 трлн тенге.
В 2023 году в Коргалжынском районе Акмолинской области археологи обнаружили мавзолей, датированный XV веком. Это уже третий мавзолей на территории средневекового городища в Акмолинской области. У здания сохранился фундамент. Специалисты приступили к восстановлению артефакта.
В 2024 году состоялся телемост, связавший телеканал Silk Way в Астане и Китайскую глобальную телевизионную сеть (CGTN) в Пекине. Доктор Сюй Вэньхун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук отметил: «Борьба с терроризмом является главным приоритетом наряду с устранением таких угроз, как наркопреступность, транснациональная организованная преступность и информационная безопасность. Без успешного развития Казахстана и государств Центральной Азии не будет успеха инициативы «Один пояс, один путь».