29 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день тигра

Праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге, посвященном сохранению популяции тигров. По итогам форума была принята Декларация глав правительств о сохранении тигров, согласно которой 29 июля объявлено Международным днем тигра.

Основной целью мероприятий, которые проводятся в разных странах мира в Международный день тигров, является продвижение и популяризация глобальной системы защиты природных ареалов обитания тигров, а также повышение осведомленности международной общественности о существующих программах их защиты.

СОБЫТИЯ

В 1936 году была разделена Карагандинская область, из ее состава была выделена Северо-Казахстанская область. С этого момента центром Карагандинской области стала Караганда. 29 июля — официальная дата рождения региона.

В 1936 году из 11 районов Актюбинской и одного района Карагандинской областей была образована Кустанайская область. Ее территория составляет 196 тыс. кв. км. Область граничит с четырьмя областями Казахстана (Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя областями Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, Курганской). 17 июня 1997 года транскрипция названия города Кустанай на русском языке была изменена на город Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область.

В 1990 году на ледовом комплексе «Медео» в Алматы прошел первый Международный конкурс песен и талантливых исполнителей «Азия дауысы».

«Азия дауысы» в 1993 году был принят в членство Международной федерации фестивальных организаций (ФИДОФ), в 1994 году выиграл специальный приз мирового шоу-бизнеса в Каннах (Франция). На церемонии открытия конкурса в 1997 году по решению Евразийской ассоциации фестивалей директору Мурату Ергалиеву вручен сертификат из Швейцарии о присвоении имени «Азия дауысы» новой открытой звезде.

В 2000 году была уничтожена последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона. 29 августа 1991 года, через 42 года после проведения первого ядерного взрыва в СССР, Указом Президента Республики Казахстан Семипалатинский испытательный ядерный полигон официально закрыт, ядерные испытания на территории Казахстана были прекращены навсегда.

В 2005 году в столице был открыт новый парк. Он расположен на набережной реки Ақ Бұлақ в районе спорткомплекса «Казахстан». Общая площадь участка, отведенного под строительство парка, составляет 11,32 га.

В 2010 году в курортном городке Леба на Балтийском побережье Польши прошла выставка, посвященная Казахстану. Главным экспонатом необычной для этого польского городка выставки оказалась казахская юрта с богатым внутренним убранством. Также были размещены фотовыставки «Астана — город будущего» и «Современный Казахстан».

В 2013 году был утвержден логотип международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане — «Энергия ветра», объединяющий в себе символы возобновляемой энергии — энергию солнца, морских волн, магнитного поля Земли и энергию ветряных потоков.

В 2017 году команда Вооруженных сил Республики Казахстан вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» под названием «Десантирование и марш-бросок», который прошел на полигоне Хаодянь в Китае.

В 2018 году из фондов Национальной академии наук в Баянаульский район Павлодарской области были привезены документы, написанные писателем-мыслителем Машхур Жусупом Копеевым. Всего посетителям музея было представлено 14 редких документов, в которых Машхур Жусуп использовал старую арабскую письменность.

Машхур Жусуп Копеев — поэт, писатель, философ и знаток казахского фольклора. Хорошее знание арабского и персидского языков позволило ему глубоко изучить поэзию Востока. В 1887–1890 годы побывал в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Туркестане с целью ознакомиться с жизнью и культурой народов Средней Азии. Машхур Жусуп собрал и опубликовал множество образцов устного народного творчества казахов.

В 2019 году в Шетском районе Карагандинской области археологи нашли древний протогород. Масштабные научные исследования были проведены на территории, где располагалось поселение Аккезен.

Аккезен является одним из крупнейших поселений бронзового века на территории Казахстана. Визуально здесь было зафиксировано 80 построек в виде каменных сооружений и остатков жилищ. Площадь поселения составляет 10 гектаров. Размеры Аккезена и особенности некоторых его сооружений позволили выдвинуть гипотезу о протоурбанистическом характере этого памятника археологии.

В 2021 году в прокат во Франции вышел казахстанский фильм «Конокрады. Дороги времени». В главных ролях снялись обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

— Наш фильм, совместный с японским режиссером Лизой Такеба, будет показываться на родине мирового кинематографа. Это случается впервые в моей жизни. И вместе с тем мне очень хочется зайти тайно в один из кинотеатров Парижа, посмотреть вместе с французскими зрителями наш фильм, почувствовать их реакцию, — поделился режиссер Ерлан Нурмухамедов.

В 2024 году на телеканале BBC показали проморолик V Всемирных игр кочевников. Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта, которые проходят каждые два года. Проморолик, посвященный предстоящим играм, ярко отражает уникальность и масштаб этого мероприятия. Он начинается с завораживающих кадров живописных пейзажей Казахстана, плавно переходя к динамичным сценам с участниками, демонстрирующими свои навыки в традиционных кочевых играх.

В 2025 году впервые композиция Димаша Кудайбергена «Love’s Not Over Yet» вошла в ротацию всех мексиканских станций Radio Disney — одного из крупнейших музыкальных радиобрендов мира. Инициатором события стала поклонница, вдохновлённая выступлением Димаша в Будапеште в 2023 году. Её личная мечта услышать голос артиста на Radio Disney вскоре переросла в международную кампанию, поддержанную фан-сообществом Dears из более чем 30 стран.