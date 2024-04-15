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    17:03, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    29 инвестконтрактов на 436,6 млрд тенге заключил казахстанский Комитет по инвестициям

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проводимой работе Комитета по инвестициям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — С начала года по апрель Комитетом по инвестициям МИД РК заключено 29 инвестиционных контрактов на сумму 436,6 млрд тенге. Заэтот период поступило 86 заявок на предоставление инвестиционных преференций через портал E-license. В разрезе иностранного участия представлены Россия, Нидерланды и Кипр, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК. 

    В отраслевом разрезе были заключены 12 контрактов в сфере обрабатывающей промышленности, шесть контрактов в сфере транспорта и складирования, четыре контракта в сфере искусства, развлечений и отдыха, четыре контракта в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию и т. д. 

    — Больше всего инвестконтрактов было подписано в Астане — 16 контрактов, в Шымкенте и Алматинской области — по три контракта, в Алматы и Жамбылской области — по два контракта, в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях по одномцу контракту, — добавил представитель МИД. 

    Теги:
    Инвестиции Инвестпроекты Айбек Смадияров МИД РК Экономика Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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