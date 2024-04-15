29 инвестконтрактов на 436,6 млрд тенге заключил казахстанский Комитет по инвестициям

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проводимой работе Комитета по инвестициям, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала года по апрель Комитетом по инвестициям МИД РК заключено 29 инвестиционных контрактов на сумму 436,6 млрд тенге. Заэтот период поступило 86 заявок на предоставление инвестиционных преференций через портал E-license. В разрезе иностранного участия представлены Россия, Нидерланды и Кипр, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

В отраслевом разрезе были заключены 12 контрактов в сфере обрабатывающей промышленности, шесть контрактов в сфере транспорта и складирования, четыре контракта в сфере искусства, развлечений и отдыха, четыре контракта в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию и т. д.