29 инвестконтрактов на 436,6 млрд тенге заключил казахстанский Комитет по инвестициям
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проводимой работе Комитета по инвестициям, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С начала года по апрель Комитетом по инвестициям МИД РК заключено 29 инвестиционных контрактов на сумму 436,6 млрд тенге. Заэтот период поступило 86 заявок на предоставление инвестиционных преференций через портал E-license. В разрезе иностранного участия представлены Россия, Нидерланды и Кипр, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.
В отраслевом разрезе были заключены 12 контрактов в сфере обрабатывающей промышленности, шесть контрактов в сфере транспорта и складирования, четыре контракта в сфере искусства, развлечений и отдыха, четыре контракта в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию и т. д.
— Больше всего инвестконтрактов было подписано в Астане — 16 контрактов, в Шымкенте и Алматинской области — по три контракта, в Алматы и Жамбылской области — по два контракта, в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях по одномцу контракту, — добавил представитель МИД.