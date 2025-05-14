29 иностранцев пытались пересечь границу в Актюбинской области, спрятавшись в грузовике
На пограничном посту «Жайсан» при досмотре грузового автомобиля, следовавшего транзитом в Россию, пограничники обнаружили 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 12 мая. Как сообщили в пресс-службе КНБ, нарушение было выявлено в отделе контроля автотранспорта «Жайсан».
— При осмотре транзитного грузовика, направлявшегося в Россию, среди ящиков с напитками (около 22 тонн Coca-Cola) были обнаружены люди. Всего выявлено 29 иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. По данному факту департамент пограничной службы КНБ по Актюбинской области начал досудебное расследование по статье 394 Уголовного кодекса РК («Организация незаконной миграции»), — сообщили в пресс-службе ведомства.
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