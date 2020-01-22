29 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 29 граждан Таджикистана эвакуировали из неисправного автобуса с трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, в Бурабайском районе на автодороге республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск» из-за технической неисправности остановился пассажирский автобус марки «Сетра».

«Автобус следовал по маршруту «Сургут (РФ) - Республика Таджикистан». В транспорте находилось всего 29 человек, из них 3 водителя и 26 пассажиров, в том числе и один ребенок. Все граждане Таджикистана. Жертв и пострадавших нет. Силами ДЧС из технический неисправного автобуса спасено 28 человек и размещены в пункт обогрева. Из них 15 человек размещены в общежитие ГУ «Школа-интернат общего типа», и 13 - в общежитие ГУ «Высший технический колледж города Щучинска». В медицинской помощи не нуждаются», - сообщил и.о начальника ОЧС Бурабайского района Канат Бабаев.



