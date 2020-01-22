+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

29 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы в Акмолинской  области

22 Января 2020 16:05
Поделиться:
29 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы в Акмолинской  области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 29 граждан Таджикистана эвакуировали из неисправного автобуса с трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Новости по теме

Конное патрулирование и рейды на снегоходах организовали спасатели Алматинской области
Спасатели помогли жителям добраться домой во время метели в Восточном Казахстане Более 30 человек эвакуировали из снежных заторов в СКО Более 110 человек спасли из снежных заносов в Карагандинской области

По информации ведомства, в Бурабайском районе на автодороге республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск» из-за технической неисправности остановился пассажирский автобус марки «Сетра».

«Автобус следовал по маршруту «Сургут (РФ) - Республика Таджикистан». В транспорте находилось всего 29 человек, из них 3 водителя и 26 пассажиров, в том числе и один ребенок. Все граждане Таджикистана. Жертв и пострадавших нет. Силами ДЧС из технический неисправного автобуса спасено 28 человек и размещены в пункт обогрева. Из них 15 человек размещены в общежитие ГУ «Школа-интернат общего типа», и 13 - в общежитие ГУ «Высший технический колледж города Щучинска». В медицинской помощи не нуждаются», - сообщил и.о начальника ОЧС Бурабайского района Канат Бабаев.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив