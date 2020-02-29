29 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1896-1996) родился- пионер детской художественной литературы в Казахстане, автор множества художественных книг, ученый биолог.

Родился в г. Барнаул. Окончил Томский университет (1923). С 1937 года до конца жизни жил в Алматы.

Максим Дмитриевич не только писатель, но и большой ученый. Зоолог по специальности, практически всю свою жизнь он посвятил изучению природы, более ста его работ посвящены исследованию биологии диких животных.

Он был одним из организаторов и бессменным руководителем Алматинского зоопарка, основал первую школу юных натуралистов в Казахстане. В 1956 году по сценарию М.Д. Зверева Алматинская киностудия сняла первый детский художественный фильм «Крылатый подарок».

Литературная и общественная деятельность М. Зверева была высоко оценена - он награжден орденами и медалями, удостоен звания народный писатель Казахстана, лауреат Госпремии Казахстана и Госпремии им. Абая в области литературы.

назад родился- казахский акын и жырау, традиционный певец, музыкальный педагог, Заслуженный деятель Республики Казахстан

Родился в селе Теренколь Казталовского района Западно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1975 году. Работала учителем в средней школе им.Оразбаева, музыкальным руководителем детского сада, методистом районного Дома культуры. В 1991 году перешел на педагогическую работу в музыкальный колледж им.Курмангазы г. Уральска. С 2007 года — солист областной филармонии имени Гарифоллы Курмангалиева г. Уральска.

Певец широкого диапазона, обладает природным талантом, сочетающим сложную и трудную песенную традицию и особенности классического песенного искусства. Многократный лауреат всесоюзных, республиканских, международных конкурсов, известный в России, Монголии, Кыргызстане, Узбекистане.

В репертуаре более трехсот казахских народных песен, батыров, базара, Кашагана, Терме жырау, Мухита, Гарифоллы, и песни народных композиторов.

Призер международного айтыса акынов в 1989 году в г. Алматы. С 1990 по 1991 годы — Призер республиканского айтыса акынов в городах Алматы и Актобе. В 1992 году стала обладателем Гран-при республиканского айтыса, посвященного юбилею Есет батыра. В 1991 году в музыкальном колледже им. Курмангазы открыл первый класс Мухита. В Золотом фонде Казахского радио сохранились специальные программы об искусстве Катимоллы Бердигалиева и 83 песни, написанные в «продюсерском центре ЕЛ».

На диске «Қазақтың 1000 әні», выпущенном Министерством культуры при поддержке Президента Республики Казахстан, внесено 10 песен.

назад (1956) родился- ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Родился в г. Семипалатинске. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк, преподаватель истории и обществоведения (1978).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь кафедры общественных наук Семипалатинского технологического института мясной и молочной промышленности (1978); ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана факультета, заведующий кафедрой, профессор, проректор года Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности (1984-1996); консультант отдела государственной службы и работы с кадрами аппарата Правительства РК (1996-1997); ректор Семипалатинского государственного университета им. Шакарима (1997-2004); ректор вновь созданного Семипалатинского государственного педагогического института (2004-2008); ректор Семипалатинского государственного университета им. Шакарима (2008-2011); депутат городского маслихата пятого созыва г.Астана, член постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития (с 2012 года); депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата трех созывов, член Национального совета РК; председатель общественного совета АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (с 2016 года).

На занимаемой должности - с июля 2011 года.

Награжден орденами «Парасат» (2011), «Барыс» II степени (2015); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), имени Ы. Алтынсарина (2004), серебряной медалью им. А. Байтурсынова (2004), серебряной медалью (Комиссия Международного биографического центра, Кембридж, Англия); нагрудными знаками «Почетный работник образования РК» (2001), «За заслуги в развитии науки РК» (2007).

назад (1964) родился- тележурналист, продюсер.

Родился в Чимкентской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, тележурналист (1989).

Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза (1981); редактор, комментатор Джамбулской области телерадиокомпании (1989-1995); руководитель авторского телевидения «Автор-ТВ» (1996-1997); редактор развлекательной программы «Салем, Казахстан!» Агентства «Хабар» (1997); продюсер программной службы Агентства «Хабар» (1997-2001); главный продюсер ЗАО «Агентство «Хабар» (2002-2011); генеральный продюсер НТК «Казахстан» АО «РТРК «Казахстан» (с 2011 года).

Руководитель телепрограмм «Жетпіс жеті күн», «Абайдың қара сөздері», «Ұят болмасын», «Алтыбақан», «Ауылдың алты ауызы», «Өлең сөздің патшасы», «Еркектің аты еркек», «Әйелдер-ай, әйелдер...», «Сіздікі дұрыс, бірақ...», «Гәкку», «Тартыс».