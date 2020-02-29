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29 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

29 Февраля 2020 07:00
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29 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день редких заболеваний

Этот день был введен в 2008 году по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней (EURORDIS). Впервые этот день отмечали 29 февраля 2008 года во многих странах Европы и в Канаде. Такая дата была выбрана потому, что 29 февраля - «редкий день». В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

СОБЫТИЯ

В 1992 году коллектив «Комсомольскнефти» в Казахстане потребовал выхода из объединения «Мангышлакнефть» и преобразования в самостоятельное акционерное предприятие.

В 1992 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан была зарегистрирована Казахстанская ассоциация предпринимателей.

Цели ассоциации - юридическая, организационная и экономическая защита законных прав и интересов предпринимателей, создание нормальных условий для свободной хозяйственной деятельности.

В 1992 году в Ташкенте, во Дворце дружбы народов, прошел айтыс акынов Казахстана и Узбекистана. Главным призером стала акын из Казахстана Асия Беркенова.

В 2008 году в дар музейному комплексу в Петропавловске передан Коран времен Абылай-хана. Коран музею подарил мулла одной из городских мечетей Куаныш Беркимбаев.

Священное издание на арабском языке хранилось в одном из сел области у двух братьев, которые служили муллами в Кызылжарском районе. Затем реликвию Беркимбаеву подарил его зять - внук одного из тех братьев. Специалисты определили, что эта книга выпущена в Казани во времена правления Абылай-хана, то есть примерно в 1740-1780 годы. У священной книги дорогой кожаный переплет, здесь сделаны особые заметки на полях.

В 2008 году на основании приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 113 был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления нацхолдинга, обеспечение большей прозрачности управления нацхолдингом и подтверждение неизменной готовности нацхолдинга следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В 2012 году в Главной военной прокуратуре создано подразделение по противодействию экстремизму.

В 2016 году в Национальном музее РК была представлена документальная выставка «Связанные единой судьбой» (Тағдыр тоғыстырған). Вниманию посетителей были представлены документы о создании Ассамблеи народа Казахстана, межнациональных отношениях и этнокультурных образованиях, переписка по вопросам реабилитации жертв массовых политических репрессий, о спецпереселенцах, депортированных в Казахстан в 1936-1949 годы - народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, балкарцы), крымские татары, корейцы, греки, немцы, украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, азербайджанцы, армяне, а также личные дела репрессированных христианских священников.

Весь архивно-документальный комплекс создан, чтобы показать политику государства по укреплению общенационального единства, благодарности и уважения представителей разных народов мира казахскому народу, который в трагические годы сталинизма, с открытой душой принял их на своей земле.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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