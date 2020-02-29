-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:22
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:30
29 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день редких заболеваний
Этот день был введен в 2008 году по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней (EURORDIS). Впервые этот день отмечали 29 февраля 2008 года во многих странах Европы и в Канаде. Такая дата была выбрана потому, что 29 февраля - «редкий день». В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.
СОБЫТИЯ
В 1992 году коллектив «Комсомольскнефти» в Казахстане потребовал выхода из объединения «Мангышлакнефть» и преобразования в самостоятельное акционерное предприятие.
В 1992 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан была зарегистрирована Казахстанская ассоциация предпринимателей.
Цели ассоциации - юридическая, организационная и экономическая защита законных прав и интересов предпринимателей, создание нормальных условий для свободной хозяйственной деятельности.
В 1992 году в Ташкенте, во Дворце дружбы народов, прошел айтыс акынов Казахстана и Узбекистана. Главным призером стала акын из Казахстана Асия Беркенова.
В 2008 году в дар музейному комплексу в Петропавловске передан Коран времен Абылай-хана. Коран музею подарил мулла одной из городских мечетей Куаныш Беркимбаев.
Священное издание на арабском языке хранилось в одном из сел области у двух братьев, которые служили муллами в Кызылжарском районе. Затем реликвию Беркимбаеву подарил его зять - внук одного из тех братьев. Специалисты определили, что эта книга выпущена в Казани во времена правления Абылай-хана, то есть примерно в 1740-1780 годы. У священной книги дорогой кожаный переплет, здесь сделаны особые заметки на полях.
В 2008 году на основании приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 113 был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро».
Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления нацхолдинга, обеспечение большей прозрачности управления нацхолдингом и подтверждение неизменной готовности нацхолдинга следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.
В 2012 году в Главной военной прокуратуре создано подразделение по противодействию экстремизму.
В 2016 году в Национальном музее РК была представлена документальная выставка «Связанные единой судьбой» (Тағдыр тоғыстырған). Вниманию посетителей были представлены документы о создании Ассамблеи народа Казахстана, межнациональных отношениях и этнокультурных образованиях, переписка по вопросам реабилитации жертв массовых политических репрессий, о спецпереселенцах, депортированных в Казахстан в 1936-1949 годы - народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, балкарцы), крымские татары, корейцы, греки, немцы, украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, азербайджанцы, армяне, а также личные дела репрессированных христианских священников.
Весь архивно-документальный комплекс создан, чтобы показать политику государства по укреплению общенационального единства, благодарности и уважения представителей разных народов мира казахскому народу, который в трагические годы сталинизма, с открытой душой принял их на своей земле.
- 29 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
- Жансеит Туймебаев: День благодарности – символ проводимой в Казахстане политики мира и согласия
- Наурыз мейрамы будем праздновать согласно новому формату - Юлия Лагуткина
- Девять дней будут праздновать Наурыз мейрамы в этом году в Казахстане
- Праздновать Наурыз будут в новом формате в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана