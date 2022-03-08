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    16:07, 08 Март 2022 | GMT +6

    29 человек выздоровели за сутки в Казахстане от пневмонии с признаками КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 марта в Казахстане зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано летальных исходов, 29 человек выздоровели.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88325, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81908.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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