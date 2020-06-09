Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 человек выздоровели от КВИ
9 Июня 2020 21:10
Поделиться:
город Нур-Султан - 27,
Восточно-Казахстанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8015:
г. Нур-Султан – 1679
г. Алматы – 1929
г. Шымкент – 443
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 244
Алматинская область – 287
Атырауская область – 834
Восточно-Казахстанская область – 83
Жамбылская область – 271
Западно-Казахстанская область – 451
Карагандинская область – 530
Костанайская область – 141
Кызылординская область – 304
Мангистауская область – 193
Павлодарская область – 172
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 265
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047