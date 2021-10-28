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    08:37, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    29 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 26 октября зарегистрировано 27 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и два летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные по регионоам.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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