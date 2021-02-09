29 человек спасено из снежных заносов за сутки – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки из снежных заносов по республике спасено 29 человек и отбуксировано 10 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки 8 февраля 2021 года на автодорогах областного и республиканского значения в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях из снежных заносов спасено 29 человек, отбуксировано 10 легковых и грузовых автомашин и автобус», - сказал Талгат Уали.

В проведении аварийно-спасательных работы были задействованы силы и средства Департаментов по ЧС, дорожных служб.

По данным РГП «Казгидромет» объявлено 12 штормовых предупреждений, в том числе для города Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) в 5 регионах страны закрыты 9 участков автодорог республиканского значения.

Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 108 пунктов обогрева. В местах скопления автомашин ДЧС выставлены временные пункты обогрева.

С 7 февраля в Ситуационном центре МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО НК «Казавтожол» и ТОО «Казахавтодор». Аналогичные штабы функционируют в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Всего в неотложных работах задействовано 372 человека и 171 единиц техники, в том числе МЧС, МВД, дорожные службы и МИО. В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 16 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 19 уведомления.





Для оказания своевременной информационно-психологической помощи открыта «Горячая линия» в Республиканском оперативном штабе и регионах (Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской). МЧС: 8 717 2 53 32 84, ДЧС Акмолинской области: 8 716 2 55 14 84, ДЧС Карагандинской области: 8 721 2 51 72 23, ДЧС Павлодарской области: 8 718 2 20 11 12.